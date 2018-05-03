В Сирии потерпел крушение российский истребитель. Оба летчика погибли

Российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Сирии сегодня 3 мая. Оба пилота погибли.

Как сообщает министерство обороны РФ, катастрофа произошла около 9:45 по московскому времени.

в Сирии могла стать попавшая в двигатель птица, по самолету никто не стрелял, сообщает Минобороны РФ. Самолет упал при наборе высоты после взлёта с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря.

В ведомстве уточнили, что «никакого огневого воздействия по самолету не было». По предварительным данным, причиной крушения могло стать попадание в двигатель птицы.