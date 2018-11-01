Альбина Сухорукова: Все уловки должников для судебных приставов стали стандартными

Сегодня, первого ноября, судебные приставы России отмечают свой профессиональный праздник. Каких долгов больше всего у южноуральцев? Являются ли приставы угрозой для населения? Могут ли после визита пристава у должника остаться только голые стены? И кто он судебный пристав 21-ого века, какие неординарные способы работы с неплательщиками он использует? На какие уловки и хитрости идут должники? Ответы на эти и другие вопросы в интервью главного судебного пристава Челябинской области Альбины Сухоруковой.

- Альбина Халилевна, добрый день. С какими показателями судебные приставы Челябинской области встречают свой профессиональный праздник?

- Наша работа оценивается по очень многим показателям, поскольку судебные приставы осуществляют свою деятельность в нескольких сферах: исполнительном производстве, дознании, обеспечении установленного порядка деятельности судов, выдворении нелегалов, контроле работы организаций, занимающихся возвратом просроченных задолженностей и пр. Все эти направления очень важны, но для рядовых граждан, думаю, гораздо привычней и понятней слышать о миллионах и миллиардах рублей, которые мы взыскали. По итогам 10 месяцев мы взыскали и перечислили в абсолютных величинах более 13 миллиардов рублей – по всем категориям исполнительных производств.

- А каких больше всего долгов у южноуральцев и каковы основные проблемные направления в работе областного УФССП?

- В период десяти месяцев 2018 года у нас на исполнении находилось около двух миллионов исполнительных производств, более половины из них нами окончены. В абсолютных величинах наибольшее количество исполнительных производств по штрафам ГИБДД – около 550 тысяч дел, с этой цифрой сопоставимо число исполнительных документов о взысканиях с физлиц в пользу организаций – более 500 тысяч дел, то есть речь идет о кредитах, неоплаченных счетах за электроэнергию, газ, тепло, услуги ЖКХ. Более 200 тысяч – взыскания налогов и иных платежей в государственные внебюджетные фонды.

Мы второй год фиксируем снижение общего числа поступающих к нам исполнительных документов, но при этом видим рост поступлений по отдельным категориям исполнительных производств. Например, продолжает расти число судебных актов на взыскание задолженностей за услуги ЖКХ. Это связано с активным применением приказного порядка судопроизводства, который является упрощенным способом взыскать долг, когда требования взыскателя неоспоримы, а обязанность потребителя оплатить услуги очевидна. Заметен также рост поступлений исполнительных документов по кредитным обязательствам – на 10 процентов в сравнении с прошлым годом.

О проблемных направлениях говорить не приходится, поскольку сегодня в арсенале судебного пристава-исполнителя достаточно инструментов, чтобы добиться исполнения требований исполнительного документа. Даже в случаях безрезультатного окончания исполнительного производства, которое происходит при отсутствии у должника дохода и имущества, у взыскателя есть право вновь обратиться к приставу через полгода, за которые имущественное положение должника может измениться в лучшую сторону.

- В прессе очень часто пишут о том, что судебные приставы чуть ли не гроза граждан. Скажите, почему все-таки не стоит бояться судебных приставов?

- Мы благодарны журналистам, которые помогают нам, указывая на недостатки нашей работы и разъясняя своим читателям и зрителям наши полномочия. Но есть определенная категория СМИ, которые в погоне за рейтингами описывают работу государственных органов, в том числе и нашу, самыми негативными эпитетами и определениями. Это вызывает недоумение: мы хотим, чтобы в нашей стране торжествовал закон, при этом некоторые граждане и организации не хотят следовать ему, а в нашем случае – судебным решениям. Отсюда заголовки: «Приставы нагрянули», «Приставы забрали последнее», «Приставы оставили без денег» и прочее.

Но мы не забираем последнее: по закону пристав имеет право обратить взыскание на 50 процентов от заработной платы, пенсии иных регулярных источников дохода, при задолженности по алиментам – до 70 процентов. Если это взыскание значительно ухудшит качество жизни должника, то он имеет право на снижение взыскиваемой суммы. Для этого необходимо обратиться к судебному приставу или в суд, подкрепив свое заявление весомыми аргументами: квитанциями на оплату ЖКХ, договором аренды квартиры, чеками на покупку лекарств и пр. Кроме того, есть отсрочки и рассрочки исполнения, и эти механизмы направлены на то, чтобы положение должника не стало критическим. Не следует забывать о взыскателе, права которого в исполнительном производстве являются приоритетными, и работа судебного пристава направлена на их восстановление.

Бояться судебного пристава не стоит, надо всего лишь жить в соответствии с законом, соблюдать правила, исполнять свои обязательства и, как бы банально это ни звучало, жить в соответствии со своими доходами.

- Верно ли мнение о том, что после визита судебных приставов у должников остаются лишь голые стены?

- Если речь идет об аресте бытового имущества, то пристав здесь руководствуется принципом разумности: не будет арестовано то, без чего должник не сможет обойтись, - единственные холодильник, кровать, диван, телевизор и т.д. Также нельзя арестовать единственное жилье, но его можно ограничить в регистрационных действиях. Все остальное по закону подлежит аресту и реализации – кухонная техника, компьютеры, оргтехника, аудио и видеоаппаратура, автомобили, антиквариат, драгоценности.

- Сколько работников сегодня трудится в Управлении, кого больше – мужчин или женщин? Какие требования выставляются к кандидатам?

- В нашем Управлении – более полутора тысяч работников. Большинство судебных приставов-исполнителей – женщины, и это объяснимо: женщины более терпеливы, усидчивы, кропотливы, более устойчивы к негативу и стрессу. Мужская составляющая у нас – в силовом блоке, который осуществляет обеспечение безопасности в судах, на исполнительных действиях, выдворении.

К тем, кто собирается работать в сфере принудительного исполнения, выставляются требования, стандартные для работника государственной гражданской службы: наличие высшего профильного образования, в нашем случае, юридического либо экономического, отсутствие судимости. Но есть особое требование – стрессоустойчивость.

- Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать судебный пристав?

- Во-первых, честность и порядочность. Второе особенно важно, поскольку пристав ежедневно сталкивается с людьми, их проблемами и ожиданиями, здесь главное – не перешагнуть черту категоричности, оставаться тактичным, соблюдая баланс интересов взыскателя и должника.

Второе качество, которое необходимо судебному приставу, – уверенность в правоте своей работы. То есть к нам на работу должен прийти человек, абсолютно уверенный в такой догме, как верховенство закона, и готовый приложить все усилия, чтобы эта догма оставалась незыблемой.

Все остальное – опыт, профессионализм – придет со временем. Если человек у нас проработал год-два, можно быть уверенным в том, что он задержится у нас надолго. И мы прилагаем все усилия, чтобы молодежь оставалась с нами.

- Сейчас работа судебного пристава во многом информатизирована. Расскажите о применении современных информационных технологий.

- Объем исполнительных производств каждый год у нас огромен – более двух миллионов. Тут не то что ногами дойти до каждого должника – руками едва получится открыть и отработать каждое производство, поэтому электронная система АИС ФССП сейчас значительнейшим образом облегчает работу пристава. Этот сервис в автоматическом режиме формирует и рассылает электронные документы, делает запросы в банки и регистрирующие органы, то есть делает всю рутинную работу. Судебному приставу, получившему всю необходимую информацию о должнике, остается лишь контролировать исполнение заявленных требований.

Для многих стало уже привычным обращаться к Банку данных исполнительных производств – уникальному сервису сайта ФССП, в котором содержится общедоступная информация по всем исполнительным производствам. Это совершенно бесплатный ресурс на сайте ФССП России, который позволяет не только узнать о наличии задолженности, но и оплатить ее с помощью электронных платежных систем.

Я рекомендую заглянуть на наш сайт перед заключениями различного рода договоров, это касается и физических, и юридических лиц. Посмотрите, нет ли вашего контрагента в недобросовестных неплательщиках, это убережет вас от заключения договора с организацией, которая реализует некачественный товар или недобросовестно оказывает услуги, либо с человеком, который продает автомобиль с обременением.

Активно используют этот сервис банки, которые на основании сведений о задолженности потенциального заемщика, как правило, отказывают в выдаче кредита. Также смотрят работодатели. Если у лица, претендующего на вакантную позицию, задолженность – это тоже характеризующий признак.

У нас в арсенале есть еще один очень интересный инструмент – «Мобильный розыск», это приложение к смартфонам, планшетам. Мы его используем во время рейдов по адресам должников, на парковках у торговых комплексов. Достаточно навести камеру смартфона или иного гаджета на номер автомобиля, чтобы приложение выдало информацию о том, что владелец данного транспортного средства является либо не является должником.

- Какие неординарные способы борьбы со злостными неплательщиками приходится применять в работе?

- Я бы не стала называть нашу работу «борьбой» со злостными неплательщиками. У нас есть строго определенные федеральными законами «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве» полномочия, которые мы применяем. Если говорить о неординарности, то здесь мы можем говорить о подходах к сбору информации о должнике и нахождении его имущества. Например, мои коллеги, занимающиеся исполнительным розыском, «прокачивают» соцсети, сайты продаж автомобилей. По фотографиям они могут определить место нахождения разыскиваемого должника или его машины, которую необходимо арестовать. Фото на странице должника в соцсети дают представление об имущественном положении этого человека, которому, например, хватает средств отдыхать за рубежом, но нет денег, чтобы перечислять алименты, платить коммуналку или налоги. Неоценимую помощь оказывают коллеги из полиции, которые предоставляют нам видеоматериалы с камер слежения, исходя из которых мы можем сделать вывод о маршрутах передвижения разыскиваемой машины. Но я уверена, что главный неординарный способ для фактического исполнения требований исполнительного документа – это профессиональная заинтересованность пристава.

- На какие нестандартные уловки и хитрости идут должники?

- К счастью, все уловки стали для нас стандартными. Мы готовы к тому, что должник может спрятаться в шкафу, на балконе и даже в диване. Мы готовы к тому, что должнику не захочется расставаться с дорогой залоговой машиной, и он попытается в ней закрыться. Поэтому судебный пристав морально готов к такому развитию событий, и в помощь ему – опыт, терпение, способность убеждения и аргументации.

- Первого ноября Федеральная служба судебных приставов отмечает профессиональный праздник – День судебного пристава. Что бы вы пожелали своим коллегам?

- Здоровья, благополучия в семьях, профессионального роста. Они замечательные люди и заслуживают самых теплых слов в свой адрес. А читателям ИА «Урал – пресс - информ» – самые искренние пожелания мира в нашей стране накануне Дня народного единства.

- Спасибо огромное за интервью! С профессиональным праздником!