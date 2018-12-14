День рождения под "ключ": выгодное предложение от семейного парка развлечений
День рождения ребенка – это уже само по себе знаменательное событие для родителей, настоящий праздник. При этом большинству родителей хочется организовать празднование дня рождения для ребенка и гостей таким образом, чтобы этот день стал по-настоящему веселым, ярким и запомнился надолго.
Дети любят активный отдых и им тяжело даются многочасовые застолья. Выбор в пользу активного праздника станет лучшим подарком для вашего ребенка.
Семейный парк развлечений «Мегалэнд» сделает день рождения вашего ребенка именно таким, о каком мечтает сам виновник торжества!
Любимые персонажи и сказочные герои, множество сценариев, разнообразное меню для детей и родителей, праздничное украшение шарами и множество дополнительных услуг, которые сделают ваш праздник ярче и веселее.
Мы приготовили для вас самые разнообразные варианты детского праздника. Выберите на свой вкус!
Поздравление по одному из уникальных сценариев, специально разработанных. Самые популярные персонажи мультфильмов и комиксов, игры и конкурсы вместе с любимыми героями.
В стоимость входит аренда комнаты дней рождения «Поздравляндия» и программа 35-45 минут.
Подробнее http://chel.megalandpark.ru/birthdays/
Торговый город «Алмаз» Копейское шоссе, 64, тел. 210-11-11
ТРК «Родник» Труда, 203, тел. 216-16-36
КРК «Мегаполис» Свердловский пр., 51а, тел. 247-45-45
РК «Этаж» Молдавская, 16, тел. 211-65-67