История Кобзона и Насти

Долго еще в нашей стране будут вспоминать ушедшего из жизни Иосифа Кобзона. Актеры и певцы – как старшего коллегу по эстрадному цеху, как друга и советчика. Но появится и много историй от людей менее известных, кому Иосиф Давыдович искренне помог. Одна из таких историй про Настю Белковскую, уроженку Челябинска.

Трагедия произошла под Новый год и жизнь, казавшаяся такой радужной, стала адом для девушки. 24-летняя Настя Белковская в результате страшной автокатастрофы потеряла обе ноги. Об этом в Москве и на родине Белковских в Челябинске писали много.

Врачи московской больницы удивлялись: это биологическое чудо, что девушка выжила после полученных страшных травм – на большой скорости в нее врезалась иномарка и, прижав к автомобилю, как молотом, размозжила ей ноги.



Но самое тяжелое ждало семью впереди, ведь надо было как-то помочь молодой девушке вернуться к жизни, встать на ноги в прямом и переносном смысле, начать работать и творить, в чем с раннего детства было ее призвание. Отец Насти – живописец - перестал на какое-то время различать цвета: смотрел на белый чистый холст и видел на нем один черный цвет.

Первые три месяца после выписки из реанимации Настя могла перемещаться только на коляске. Когда отец брал ее на руки и подносил к окну квартиры на 14 этаже, Настя смотрела на идущих по улице девушек и начинала рыдать. Она просила родителей сделать ей протезы, чтобы начать самостоятельно передвигаться. Ходить. Как часто мы не ценим этот наш дар – умение и возможность самим ходить. По дому. Улице. Жизни… Настя просила помочь ей начать жить заново. Родители уходили в другую комнату и слезы появлялись уже на их глазах. Помочь дочери они были не в силах.

В Москве могли предложить только механические протезы весом по десять килограммов каждый. Сама девушка после ампутации ног весила всего 35 килограммов. Это значит — что ходить на «механике» будет невозможно. Об этом сказали и сами московские врачи.

В Германии делаются электронно-гидравлические протезы, которые могут помочь с подобными страшными увечьями ног. Но стоили они как дорогой автомобиль. Родственники и друзья семьи собрали первоначальный капитал для приобретения таких протезов, но вся сумма для Белковскихбыла слишком велика. И хотя отец Насти Игорь Белковскийизвестный в России художник у него нет постоянного заработка, особенно, когда в России экономический кризис. Не до картин…

Что было делать? Владимир Винокур, к которому обратился за советом Игорь, посоветовал ему обратиться за помощью к Кобзону. Иосифа Давыдовича художник знал и сам как героя своего портрета, но надо было решиться…

…Размолоченные ноги 24-летней Насте пришлось ампутировать выше колена. Был месяц комы, медленное возвращение к жизни, долгие тяжелейшие месяцы реабилитации. Месяцы, когда у истерзанной душой и телом девушки не было сил и желания открыть глаза, месяцы, когда ее родители выли воем от отчаяния и страха.

Почетный гражданин Москвы Иосиф Кобзон откликнулся на боль Белковских: пошел к тогдашнему мэру столицы Юрию Лужкову. И «машина» была запущена: за считанные дни была выделена необходимая сумма для протезирования. Настя с родителями улетели в Германию.

Протезы для Насти - электронно-гидравлический аппарат. Они могут выполнять сложнейшую функцию коленного сустава - сгибание-разгибание. Кстати, жителям Германии такое протезирование делают бесплатно - по обязательной медицинской страховке. Так что доступно оно и водителю-дальнобойщику, зарабатывающему не такие уж большие деньги.

Но чуда не произошло, точнее пользоваться протезами оказалось очень сложно. И постоянно пользоваться ими было нельзя. Нужно было их снимать, чтобы тело отдохнуло, набралось сил для ношения искусственных ног. Да и натирали они в паху болезненные кровавые мозоли. И все же такие протезы – это возможность передвигаться самой хотя бы по квартире. Самой ходить в туалет. С тростью в руке пусть очень медленно, гулять по двору, подниматься по лестнице в подъезде…

Так началась история общения Иосифа Кобзона и Насти. Иногда - в праздник или на день рождения - в телефонной трубке Настя слышала знакомый голос знаменитого певца. Иосиф Давыдович спрашивал, как она себя чувствует, чем занимается.

Долгие месяцы Настя мечтала, как подойдет сама на протезах с букетом цветов к Кобзону, чтобы поблагодарить его за помощь. Ждать этого пришлось много месяцев – не потому, что о такой встрече родители Насти не смогли бы договориться. Трудней было встать на протезы, устоять на них и начать делать первые шаги…

Только через 11 месяцев Настя Белковская сделала первые шаги. А потом пришла первая большая победа…

Мама Насти, Наталья Николаевна, вовремя поняла – не только тело дочери нужно лечить – но и душу. Она лично возила дочь на занятия и тренировки, и постоянно говорила с ней – о смысле жизни, о необходимости жить – ради себя и других.

Первой большой победой девушки стало участие и победа на мировом чемпионате по пара-фитнесу в Австрии.А потом она появилась на обложке немецкого журнала мод. Российская «модель без ног» произвела сенсацию. Возможно, это были первые радостные часы после аварии.

А букет цветов Иосифу Кобзону девушка преподнесла в Челябинске, где гостила с родителями. Певец был приглашен руководством города для выступления на площади Революции в день города.

За час до концерта отец Насти художник Игорь Белковский позвонил на сотовый телефон мэтра: «Мы с дочерью тоже в Челябинске, в гостях, придем на концерт. Настя очень хочет вас увидеть». «Встретимся, - пообещал Иосиф Давыдович. - Будьте за сценой».

Настя была в протезах, ждала Кобзона, сидя в коляске. Встала, протянула ему букет алых роз, начала говорить, волнуясь, те слова, что говорятся человеку, оказавшемуся незаменимым в трагические минуты жизни. Иосиф Давыдович сказал, что эти цветы нужно подарить Насте, пожелал ей мужества.

Минут 10 говорил то с Настей, то с Игорем, познакомился с мамой художника Светланой Яковлевной. «Это Настина бабушка и моя мама», - представил Игорь. Кобзон попросил помощника принести цветы, подарил их Насте, а желтый букет роз - ее бабушке.

А через три года в московском клубе Sohorooms прошел показ видеоклипа на песню «Не исчезай» в исполнении Иосифа Кобзона и рэп-певца Тимура TIMBIGFAMILY. Клип создан на основе реальной истории Анастасии Белковской.А подсказал его Кобзон.

Я впервые позволил себе сделать снимки Насти в протезах под Новый год – портрет получился грустным и выразительным. К тому времении мой брат закончил у себя в мастерской портрет дочери – она сидит в протезах. Этот портрет дал мне внутреннее разрешение на такую съемку. Когда портрет брата на его выставке увидят люди, уверен, долго будут стоять перед ним. Другого подобного портрета в живописи, наверное, нет. И – не надо больше.