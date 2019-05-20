Дни Венгрии в Челябинске начнутся с этюдов Листа

Дни Венгрии в Челябинске начнутся с этюдов и венгерских рапсодий Листа. Их в среду, 22-го мая, исполнит для горожан пианист Дьердь Оравец. Также в день торжественного открытия Дней Венгрии иностранный музыкант сыграет знаменитый «Мефисто-вальс» и сонату-фантазию «По прочтении Данте».

Почетным гостем праздничного вечера, который начнется в концертном зале имени Сергея Прокофьева в 18 часов 30 минут, станет генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинской филармонии, Дни Венгерской культуры пройдут в столице Южного Урала с 22-го мая по десятое июня. В афише одноименного фестиваля, который состоится при поддержке регионального минкульта, генерального консульства Венгрии в Екатеринбурге и почетного венгерского консула в Челябинской области Виктора Лощенко, - пять мероприятий.

Честь открыть Дни Венгрии Дьердю Оравецу выпала неслучайно. Он один из наиболее преданных творчеству Листа современных музыкантов. Образование получил в музыкальной академии, которую в 1875-м году Лист открыл в собственном доме в Будапеште. С австро-венгерским композитором у пианиста связано многое: и стипендия Фонда Дьердя Циффра - знаменитого пианиста, в свое время прославившегося ярчайшими интерпретациями произведений Листа, и гастроли с произведениями Листа по всему миру.

Именно венгерский пианист Оравец представил публике отреставрированное фортепиано, изготовленное когда-то специально для Листа. Пианист первым исполнил для записи на пластинку соло-вариант листовских «Плясок Смерти». С именем Оравеца связывают не только необычайную техничность и выразительность исполнения этой музыки, но и само возрождение произведений великого композитора, их возвращение к жизни.

В последующие дни в рамках фестиваля пройдут презентация венгерского туроператора «Робинзон-турс», конкурс художественного чтения произведений венгерских авторов, фестиваль венгерского кино. Завершит фестиваль выставка «Мосты Будапешта».