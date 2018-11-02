Фестивальный марафон Челябинского Киноцентра имени С.А.Герасимова

Челябинский областной Киноцентр имени С.А.Герасимова, завершив недавно VI открытый фестиваль экологических фильмов и рекламы «ЭфиР 74», приступил к формированию афиши очередного кинофорума. Заявки на V кинофестиваль «Урал, я люблю тебя!» продолжают поступать.

Вот что рассказал о кинофоруме корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» редактор Киноцентра Юрий Сычёв:

«Как показывает практика, многие фестивали живут недолго. Исчерпав свой ресурс, они уступают место другим смотрам и конкурсам. Фестивали, что проводит областной Киноцентр, могут гордиться своим долгожительством. Только что с большим успехом прошёл шестой кинофестиваль «ЭфиР74» на очень актуальную для нашей области тему – экологии. Тематика нынешнего пятого киносмотра « Урал, я люблю тебя!» определена самим названием. И что особенно примечательно, тема уральского края волнует не только наших земляков, но и тех, кого однажды покорила его красота и его люди».

В этом году организаторы изменили список номинаций для заявленных фильмов. То есть впервые фестиваль будет конкурсным, пусть с небольшим, но призовым фондом. Появились такие номинации, как «Дорога к храму» - она для фильмов, посвящённых 100-летию Челябинской епархии; «Комсомольцы - добровольцы» - это киноистория комсомола на Урале; номинация «Братья» - для фильмов на одном из тюркских языков. Центром развития туризма Челябинской области учреждена номинация «Синегорье ждёт». Только что поступили заявки из Екатеринбурга на номинацию «Комсомольцы-добровольцы». В номинации «Музыкальный клип» заявил о своём желании участвовать в фестивале «лучший клоун мира» Андрей Жигалов, известный по фильмам - «Облако-рай», «Коля-перекати-поле», по спектаклю Челябинской филармонии «У нас во дворе»… В фестивале вновь примет участие и студия «Доброе кино» с фильмами о Чесме и Варне.

Итоги фестиваля «Я люблю тебя, Урал!» будут подведены 7 декабря в Кусе.

А в планах Центра имени С.А.Герасимова проведение X областного кинофестиваля «Золотые аплодисменты», который будет посвящён предстоящему Году театра.