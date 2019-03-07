Фотоштучки Екатерины Павленко

В Челябинске в галерее «Каменный пояс» открылась фотовыставка в рамках ежегодного проекта «Фемина-Фото. Женские фотоштучки», посвященного Международному женскому дню.

В этот же день, 5 марта, народная фотостудия «Каменный пояс» отметила свое 36-летие. Так что персональная выставка Екатерины Павленко — это еще и подарок всем членам фотостудии, рассказали организаторы выставки.

Открыл фотовыставку основатель ежегодного проекта «Фемина-Фото. Женские фотоштучки», куратор проекта, заведующий фотостудией «Каменный пояс» Александр Глебов:

– Тридцать шесть лет назад, наш фотоклуб был организован Владимиром Богдановским, ныне — директором Исторического музея Южного Урала. И уже традиционно в этот день открывается фотовыставка в рамках проекта «Фемина-Фото. Женские фотоштучки». В этот раз выставочная площадка целиком принадлежит одному автору — Екатерине Павленко. У Екатерины большой творческий потенциал, и я рад, что нашел такого талантливого молодого фотографа.

Сама Екатерина Павленко — очень позитивный и интересный автор. Она рассказывала о своих работах, о том, какие события и истории стоят за красивыми снимками.

– Я долго шла к тому, чтобы выставка была организована в «Каменном поясе», потому что я начала ходить в фотоклуб лет с тринадцати, ходила и была незаметной, и мечтала попасть в выставочное пространство. Я рада, что так произошло, и сегодня открытие состоялось именно здесь.

Фотовыставка «Пространство вариантов» расположилась в здании фотостудии «Каменный пояс». Вход на нее свободный.

В канун Международного женского дня Исторический музей приглашает всех желающих познакомиться с работами талантливой фотохудожницы Екатерины Павленко.

Фото: Валерий Жирохов