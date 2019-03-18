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Магнитогорский драматический театр закрывается на ремонт

На капитальный ремонт Магнитогорского драмтеатра по распоряжению губернатора выделят свыше полумиллиарда рублей. Первых зрителей обновленное здание примет осенью 2020 года.

Драматический театр имени Пушкина в Магнитогорске в этом году закроется на капитальный ремонт. Деньги на проведение масштабных работ выделил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщает министерство культуры.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в общей сложности, чтобы привести здание театра в порядок, потребуется 533 миллиона рублей. Ремонтные работы продлятся год. Первых зрителей обновленное здание примет осенью 2020 года.

«Здание театра построено в 1967 году, за все 50 с лишним лет здесь ни разу не проводился капремонт. Степень износа, к примеру, того же оборудования составляет практически 100 процентов. Объем работ предстоит очень большой», - прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Проект реконструкции прошел экспертизу в конце 2018 года. Работы будут проходить в два этапа. Первый начнется уже летом, затраты составят 150 миллионов рублей. До осени 2020 года нужно будет привести в порядок фасад, отремонтировать крышу, заменить все коммуникации, полностью обновить зрительскую часть, начиная с фойе. Ремонта также требуют все три сцены, необходимо закупить новое световое оборудование и звуковую аппаратуру.

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Алексей Бетехтин
Магнитогорск