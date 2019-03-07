Оружие, метеорит и Аркаим будут от Челябинской области на «Интурмаркете»

XIV международная выставка «Интурмаркет» пройдет в Москве с 9 по 11 марта. В нынешнем году организаторы ожидают представителей 140 стран мира. Свой туристический потенциал на выставке презентуют практически все субъекты Российской Федерации, в том числе Челябинская область.

В южноуральскую делегацию вошли представители министерства культуры области, сотрудники челябинского Центра развития туризма. Возглавит делегацию глава культурного ведомства.

Деловая программа включает презентации, семинары и пресс-конференции. В рамках форума пройдет всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма, на котором рассмотрят вопросы принятия «Стратегии развития туризма до 2035 года», комплекс мер по продвижению России на внутреннем и зарубежных рынках, а также принятую в 2019 году систему классификации гостиниц.

Челябинская область представит на выставке самые известные туристические бренды региона: златоустовскую гравюру и оружие, каслинское литье, археологические ценности Аркаима. Украсит челябинскую коллекцию осколок знаменитого метеорита. Специалисты проконсультируют посетителей стенда о семейных, индустриальных, активных и других маршрутах по Южному Уралу, проведут беспроигрышную викторину.

«Челябинская область четвертый раз принимает участие в выставке. Важным моментом в этот раз станет подписание соглашения с нашими коллегами из Дагестана. В рамках сотрудничества мы планируем проводить ознакомительные информационные туры для туристских компаний и сми, совместные семинары и конференции, чтобы обмениваться опытом и продвигать свои проекты. Также есть идеи по поводу подготовки кадров для туристической отрасли», - прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Кроме того, на выставке будет подписано соглашение о сотрудничестве между Центром развития туризма Челябинской области и Агентством по туризму Кемеровской области. Документ подразумевает взаимное продвижение туристских ресурсов двух регионов, обмен контактами, методическую и информационную поддержку.