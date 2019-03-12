Пианино от Путина: музыкальные школы региона получат новые инструменты

76 музыкальных школ Челябинской области получат новые пианино. В течение года в каждую Минпромторг доставит по одному новенькому инструменту совершенно безвозмездно.

Массовое приобретение пианино происходит по инициативе президента России Владимира Путина, который дал поручение обеспечить детские школы искусств музыкальными инструментами отечественного производства. За три года планируется подарить регионам более двух тысяч фортепиано.

Однако не все школы получат такую поддержку. При распределении учитывается количество учащихся, процент сохранности, сколько выпускников идёт в музыкальную профессию. В список попало больше половины южноуральских школ - 76 из 130.

«Пианино начнут поступать уже во втором квартале, в ближайшее время наши школы получат новенькие «Аккорды» из Санкт-Петербурга. Всего к нам придут 76 инструментов, из них 12 пианино получат челябинские ДШИ. Стоимость одного инструмента составляет порядка 400 тысяч», - уточнил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Обновление музыкального инструментария в южноуральских музыкальных школах началось благодаря областной программе с 2013 года. В 2014 и 2018 годах губернатор Челябинской области Борис Дубровский также выделял деньги на закупку новых инструментов. В этом году губернаторская субсидия на поддержку музыкальных школ достигла рекордной суммы – 62 миллиона рублей. На эти средства в 2019 году в том числе будут приобретены 13 новых фортепиано. Таким образом, в общей сложности в этом году фортепианные классы южноуральских школ получат 89 новеньких пианино.