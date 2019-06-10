«Пламя Аркаима» перенесло гостей фестиваля в глубь веков

«Пламя Аркаима» разгорелось в Челябинской области в третий раз. Фестиваль исторической реконструкции, успевший завоевать популярность не только на Южном Урале, но и за его пределами, состоялся в заповеднике «Аркаим» в минувшую субботу, восьмого июня, под звуки мистического горлового пения, среди боев древних кочевников.

Во время красочного исторического шоу эпохи сменяли друг друга на глазах у зрителей, а прошлое оживало под лопатой археологов.

«Прогуливаясь по площадке фестиваля, можно было как посмотреть на костюмы и быт древних людей, так и больше узнать о технологиях разных эпох и даже попробовать самим сделать каменное орудие труда, попробовать свои силы в наскальной живописи, пострелять из лука, слепить горшок», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью заповедника «Аркаим» Мария Таирова.

По ее словам, одним из самых ярких событий фестиваля стал мастер-класс по изготовлению стеклянных бусин. Все желающие могли своими руками попробовать создать бусину - так же, как это делали кочевники раннего железного века, и убедиться в том, что это вполне реально.

На фестивале работала скифская кузница, гостям события была продемонстрирована ковка акинака и бронзового шлема. Также можно было понаблюдать за работой металлургической печи бронзового века, самим попробовать перетереть зерна каменной зернотеркой, и, конечно же, сфотографироваться в великолепной реконструкции аркаимской колесницы.

В лагере советских археологов был организован специальный детский раскоп, где самые маленькие гости фестиваля могли раскопать древнюю керамику и каменные орудия труда.

По словам Марии Таировой, все желающие могли попробовать свои силы в метании бревна, скандболе, прыжках на щит. Самые сильные и ловкие получили ценные призы - литые реплики украшений синташтинской культуры.

Яркими моментами «Пламени Аркаима» стали импровизированный концерт этнической музыки от стихийно собравшейся группы из организаторов и участников события, зрелищный бой скифов на акинаках, состязания лучников - с разной дистанции и на скорость, конкурс костюмов.

Как только завершилась конкурсная программа фестиваля, на сцене у подножия горы Шаманки начался концерт музыканта-виртуоза Тюргэна Кама.

Завершился фестиваль возжиганием пламени Аркаима на центральном костровище и великолепным фаер-шоу.

Фото предоставлено заповедником «Аркаим»