«Своими словами» рассказал о себе юбиляр Камерного театра Виктор Нагдасёв

Вчера, 16 октября, в Камерном театре Челябинска прошло большое семейное торжество. Чествовали юбиляра – ведущего актёра, заслуженного артиста России Виктора Нагдасёва, одного из старейшин этого замечательного театра, верному служению которому им отдано три десятилетия, то есть ровно столько, сколько театр существует.

Так по-особенному взволнованно, многолюдно и шумно бывает в Камерном в день премьеры. И в этот вечер тоже состоялась аншлаговая премьера. Премьера большого праздничного авторского представления (или моноспектакля) «Своими словами», в котором актёр, отвечая на ранее присланные ему от поклонников вопросы, наедине с переполненным залом вёл исповедальный разговор о своей судьбе по имени Театр, о сложностях и радостях любимой профессии.

Ярким прологом юбилейного вечера стали видеокадры фрагментов спектаклей с участием Виктора Степановича. Всего в его послужном списке насчитывается сегодня около 200 разноплановых, разнохарактерных ролей. А в трудовую книжку вписано четыре театра. Виктор Нагдасёв – один из учеников знаменитого режиссёра Наума Орлова, его самого первого курса отделения актёров драматического театра, открывшегося в Челябинском музыкальном училище. Позже был Свердловский театральный институт. И первым в его жизни театром (в 1979 году) стал театр Наума Орлова. А затем целое десятилетие - работа в столице Хакассии Абакане, в театре кукол «Сказка» и в драматическом театре имени М.Лермонтова. В Камерный театр с преданной спутницей по жизни и сцене, а они с Надеждой вместе уже 42 года) Виктор Нагдасёв пришёл в год его становления. И как всенародно признался – это уже до конца.

Актёрскую семью Нагдасёвых, их семейный театр «Пара плюс» прекрасно знают не только в Челябинске. Их спектакли, литературно-драматические композиции, поэтические вечера, посиделки, уникальные авторские проекты, чтецкие программы, моноспектакли, созданные по творчеству классиков, великих мастеров Слова (а это Пушкин, Есенин, Маяковский, Твардовский, Ахматова, Зощенко, Анчаров…) всегда имеют огромный успех в любой аудитории , на любой сцене и площадке. Это бесценные уроки Слова и Театра, которые для них и для поклонников их просветительского и артистического дара – способ вдохновения, «катализаторы дела и духа». В репертуаре семейного театра Нагдасёвых – уже более десяти таких поэтических спектаклей-уроков, с которыми они часто выступают в «Театре по понедельникам» Дома актёра, в школах, вузах, музеях и даже детских садах. Жаль, что им не нашлось пока места в репертуаре родного Камерного театра.

Весь свой юбилейный вечер, все два часа виновник торжества непринуждённо и откровенно общался с залом. Отвечал на самые разные вопросы о театре, о самых любимых спектаклях, писателях и поэтах, о своих ролях, о трудностях и радостях в работе над ними, об актёрской кухне, о несыгранных ролях, о мечтах и планах на будущее и даже о том, в чём секрет его такого долгого семейного счастья. А ещё юбиляр читал стихи, пел, играл на баяне, вместе с женой демонстрировал владение куклой и благодарил пришедших на его праздник учителей, друзей и зрителей, которые никак не хотели расходиться и просили «почить что-нибудь ещё». Завершилось торжество по случаю 65-летия Виктора Степановича Нагдасёва в Доме актёра дружеским хлебосольным фуршетом с бесконечными поздравлениями у открытого микрофона и с сюрпризом от дочки юбиляра-Анюты, которая привезла отцу фильм с приветствиями его знаменитых коллег по сцене из разных театров страны.

В прологе спектакля-исповеди «Своими словами» юбиляра поздравили и вручили грамоты и подарки первый заместитель министра культуры Григорий Цукерман, председатель Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Романов и главный специалист управления культуры Челябинска Марина Кравчук.