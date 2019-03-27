Татьяна Предеина перевоплотится в пленительную Иду Рубинштейн
Народная артистка России Татьяна Предеина готовится к дебюту. Скоро она выйдет к челябинскому зрителю в образе провокационной танцовщицы, впервые исполнив заглавную партию балета «Ида (Любовь и страсть Иды Рубинштейн)».
В прошлом сезоне на гала-концерте фестиваля «Татьяна Предеина приглашает…» балерина выступила с дуэтным танцем из этого спектакля. На этот раз в рамках проекта артистка исполнит полноценную роль, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь челябинского государственного театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас.
«Подготовка новой роли для меня всегда очень интересный процесс. Вновь обращаешься к литературе, изучаешь доступный материал. В данном случае - живопись, музыка, сохранившиеся записи. Сейчас я нахожусь в поисках внутреннего состояния моей героини. Думаю, как она могла мыслить, как готовилась к сцене… Предполагаю, что Ида шла от внутреннего ощущения красоты к внешней выразительности. И я к этому пытаюсь идти, осваивая непривычную для себя пластику и новый хореографический текст балета», -отметила Татьяна Предеина.
По словам народной артистки России, «в истории искусства личность Иды Рубинштейн – явление неоднозначное и загадочное».
«Она блистала и в жизни, и на сцене. Несравненная, изысканная и пленительная Ида умела очаровывать и потому привлекала внимание художников, хореографов и композиторов, которые творили специально для нее. Удивительно то, что она не имела специального хореографического образования, но при этом танцевала вместе с выдающимися артистами того времени: Анной Павловой, Тамарой Карсавиной, Михаилом Фокиным, Вацлавом Нижинским… Балетмейстеры специально для нее ставили танцы, ориентируясь на ее неповторимую природу», - рассказала Татьяна Предеина.