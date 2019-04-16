В Магнитогорске назвали лучший школьный музей

В Магнитогорске лучшим музеем города был признан музей школы №42. Он стал победителем в ходе городской краеведческой игры-викторины "Моя Магнитка", которая в год 90-летия города металлургов проводилась на Кубок городского Собрания, сообщает пресс-служба Собрания.

Называется этот музей Музеем быта и рассказывает много интересного не только о школе, но и об истории поселка Димитрова. Его руководитель Владимир Лекарчук фанатично занимается сохранением истории города и его жителей.

Специальная комиссия, оценивающая работу музеев, отметила его вклад в воспитание подрастающего поколения, в сбережение традиций магнитогорцев.

Музей-победитель отмечен наградой и дипломом за подписью председателя Собрания Александра Морозова.