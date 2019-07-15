В Златоусте состоялся Бушуевский фестиваль

В Златоусте в минувшие выходные, 13-14 июля, прошел четвертый Бушуевский фестиваль, названный в честь основоположника местной школы авторского холодного оружия, одного из основателей производства златоустовской гравюры на стали Ивана Николаевича Бушуева.

В этом году Бушуевский фестиваль отметился работой трех главных площадок: «Деревня кузнецов», «Город мастеров», «Оружейник».

Площадка «Деревня кузнецов» организована членами Гильдии мастеров Урала. Можно было как и просто полюбоваться арт-объектом «Этнодеревня», так и самому попробовать себя в роли кузнеца. Мастера кузнечного дела доходчиво объясняют основы работы с наковальней и молотом.

«Город мастеров» порадовал уникальным творчеством ремесленников (и не только) со всех уголков страны. Фестиваль известен своим по-настоящему ярморочным размахом. Разнообразные ларьки с продукцией на любой вкус здесь тянутся вдоль основной пешей части парка. Найти здесь можно и платье в древнерусском стиле, и керамические свистульки, а также украшения, ловушки для снов, посуду, древесные изделия – словом, перечислить все разнообразие будет сложно.

Отдельного упоминания стоит местный аутентичный фуд-корт. Уйти с «аллеи шашлыков» без куска мяса в желудке просто невозможно, а помимо перекуса здесь можно обзавестись крайне нежным сыром и сладостями на любой вкус.

Площадку «Оружейник» традиционно представили мастера-оружейники Златоуста. На взыскательный взгляд посетителей фестиваля были представлены изделия в известном стиле златоустовской гравюры на стали, изделиями, внесенными в Книгу рекордов России, а также изготовленными на заказ для музеев страны, и не только.

Один из постоянных участников Бушуевского фестиваля, а также Президент Творческого союза «Гильдия мастеров-оружейников Златоуста», Светлана Мукомолова отмечает: «В Гильдию сегодня входит 14 предприятий. Предприятия собраны с разными технологическими процессами: это и гравюра, и изделия из нефрита, все виды оружия, эмалирование. Мы стараемся, чтобы люди, которые приезжают к нам в город, понимали, что не так много городов-мастеров, которые занимаются этим более 200 лет. Мы показываем, что традиции сильны, и мы являемся их продолжателями».

Прямо с площадки фестиваля все желающие отправились на экскурсию на Златоустовскую оружейную фабрику и в арт-музей Пряника.

Также фестиваль порадовал гостей развлекательной программой и концертом. В национально парке «Таганай» работала малая сцена, где можно было посмотреть выступление как взрослых, так и детских ансамблей, а также развлечь детей играми и конкурсами.

Большой запланированный концерт несколько запоздал с открытием, но все-таки состоялся. Открытием концерта стал дуэт «Во», который исполнил известные русские песни в современной обработке. Завершало концерт и фестиваль в целом выступление ансамбля русской песни «Бабкины внуки».