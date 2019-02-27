Южноуральский фестиваль вошел в нацпроект «Культура»

В первые дни марта в Челябинской области стартует областной этап Всероссийского фестиваля любительских театров «Две маски-2019». За звание лучших будут бороться 30 коллективов со всего региона.

«В последнее время самодеятельное театральное движение постепенно выходит из тени больших профессиональных коллективов, вновь образуются различные театральные кружки и студии, возрождается традиция проведения фестивалей. Этот форум уже третий по счету, он впервые пройдет в рамках нацпроекта «Культура» (мы попали в раздел «Творческие люди»). Первые просмотры начнутся уже 2 марта и пройдут в Кыштыме, а финал состоится в областном центре 27 марта в день театра», - прокомментировал министр культуры области Алексей Бетехтин.

В Кыштыме жюри предстоит отсмотреть работы шести любительских коллективов из Каслинского, Кунашакского районов, Снежинска и Кыштыма. Далее жюри в тчение месяца состоятся еще три тура. 7 марта гостей будет принимать поселок Тимирязевский, 10 марта просмотр конкурсных работ пройдет в селе Чесма, последний тур запланирован на 16 марта в Усть-Катаве.

В состав жюри пошли преподаватели Челябинского института культуры, актеры театра драмы, специалисты областного центра народного творчества.

Министерства культуры Челябинской области – был организован в 2015 году. Проводится раз в два года. Организатором выступает областной центр народного творчества.