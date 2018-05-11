14 мая в Челябинске завершится отопительный сезон. На следующий день начнутся мероприятия по отключению горячего водоснабжения.

В Челябинске принято решение о завершении отопительного сезона 2017-2018 года.

Соответствующее распоряжение подписал Глава города Евгений Тефтелев.

«Согласно документа отопление в домах челябинцах и учреждениях города будет отключено с 14 мая 2018 года. Все организации, обслуживающие системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы города Челябинска, должны обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по переходу системы теплоснабжения указанных объектов на летнюю схему», - сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Начисление платы за отопления в домах жилого фонда, где установлены общие приборы учета, будут проводиться по факту потребленной тепловой энергии. В домах, не оборудованных таковыми, тариф за май составляет 14,78 рублей за 1 квадратный метр.

Кроме того, с 15 мая 2018 года в Челябинске начнутся мероприятия по проведению гидравлических испытаний с отключением горячего водоснабжения. График отключения будет опубликован в ближайшее время.