Андрей Косилов: Счастье - это когда дети заняты, соревнуются, растут

В Челябинске состоялся восьмой открытый всероссийский турнир по дзюдо памяти первого всенародно избранного губернатора Челябинской области Петра Сумина. За победу в престижных соревнованиях боролись 445 спортсменов 2005-2007-го годов рождения из 50-ти команд России, Казахстана и Германии.

Участники турнира, который состоялся уже в 13-й раз, разыграли в манеже Уральского государственного университета физической культуры награды в 12-ти весовых категориях - у юношей и в трех - у девушек.

Всероссийские детские соревнования по дзюдо с 2007г-го по 2011-й годы проводились под названием: на призы компании «Равис». С 2012-го года турнир посвящен памяти Петра Сумина. Руководство оргкомитетом возглавил генеральный директор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов.

«Все родители мечтают о счастье своих детей. А счастье - когда они заняты, соревнуются, растут. И в прямом, и переносном смысле, - отметил Андрей Косилов. - Многие, получив здесь стартовый опыт, впоследствии стали призерами первенств России, Европы и мира. И мы рады, что каждый год на этом турнире сотни детей получают возможность повысить свое мастерство, проявить себя и получить стимул для дальнейшего развития».

Торжественное право открыть очередной мемориал Петра Сумина по дзюдо было предоставлено временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру и вдове бывшего руководителя региона Ольге Суминой.

Дзюдоисты из Челябинской области, в острой конкуренции с очень сильными и умелыми соперниками, добыли в итоге 32 медали: 11 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых.

Фото предоставлено компанией «Равис»