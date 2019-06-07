Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 8, 9, 10 июня.

8 июня, суббота:

В 10 часов начнут работу исторические площадки традиционного ежегодного фестиваля исторической реконструкции «Пламя Аркаима» (поселок Аркаим Брединского района Челябинской области, 52°38′50″N, 59°32′39″E).

В 10 часов состоится официальное открытие спортивного турнира «Кубок Челябинской области по футгольфу», специальным гостем и участником которого станет депутат ГД РФ, первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды, президент федерации футгольфа России, знаменитый боксер Николай Валуев (Челябинск, КСК «Рифей»).

С 12 часов до 16 часов 30 минут будет проходить традиционный и очень популярный среди жителей Челябинска «Пушкинский пикник», предусматривающий прогулку по городу в стилизованных костюмах XIX века, танцевально-игровую программу на площадке города, пикник, подвижные и настольные игры, фотосессию, чтение стихов, романсы (Пушкинская библиотека - Кировка - горсад имени Пушкина).

9 июня, воскресенье:

В 10 часов 30 минут на берегу Изумрудного карьера в челябинском городском бору начнется генеральный субботник в формате «Чистых игр».

10 июня, понедельник:

В 9 часов состоится традиционное еженедельное аппаратное совещание с участием главы Челябинска Владимира Елистратова (городская администрация).

В 11 часов состоится торжественное открытие восьмой ежегодной Всероссийской детской парусной регаты - Кубка путешественника Федора Конюхова в классах «Оптимист» и «Кадет» с участием самого прославленного путешественника (Челябинская область, озеро Тургояк, территория клуба-отеля «Золотой пляж»).

В 11 часов 30 минут знаменитый путешественник Федор Конюхов проведет пресс-конференцию и расскажет о первом этапе кругосветного перехода на весельной лодке «АКРОС» через Южный океан от берегов Новой Зеландии до пролива Дрейка (Чили), который он совершил за 154 дня, став в своем роде первопроходцем (Челябинская область, клуб-отель «Золотой пляж»).

В 17 часов состоится пресс-конференция с участием чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева. Известный челябинский боксер-профессионал ответит на вопросы журналистов, в том числе о своем возможном бое в Челябинске, познакомит с проектом «Krusher: Школа нокаута», проведет фото и автограф-сессию (Челябинск, гранд-отель «Видгоф», конференц-зал «Магнат»).

Глава Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Миасский городской округ.

СПРАВКА

8 июня - День социального работника.

8 июня - Международный день домохозяйки и домохозяина.

8 июня - Всемирный день океанов.

8 июня - День пивовара.

8 июня - День мебельщика.

9 июня - Международный день архивов.

9 июня - Международный день друзей.

Именины 8 июня празднуют Юрий, Елена, Карп, Макар, Давид, Иван, Александр и Георгий.

Именины 9 июня празднуют Петр, Иван, Леонид, Анастасия и Леонтий.

Именины 10 июня празднуют Дмитрий, Павел, Игнатий, Елена, Василий, Макар, Никита, Захар, Петр и Ираклий.