«Бессмертный полк» в Магнитогорске соберёт около 7 тысяч человек.

Праздничные мероприятия, посвященные 73-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в Магнитогорске (Челябинская область) 9 мая в 10 часов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Собрания депутатов Магнитогорского городского округа, перед зданием городской администрации пройдет парад, в котором примут участие подразделения гарнизона УМВД, ГИБДД, учреждения исполнения наказаний и МЧС, казаки и воспитанники военно-патриотических клубов, ветераны боевых действий. Перед ветеранами пройдет техника объединенной технической школы ДОСААФ, спецтехника Министерства чрезвычайных ситуаций, а также ретро-автомобили военных лет.

По завершению парада в святом для всех горожан месте – у монумента «Тыл-Фронту» состоится торжественный митинг.

Спикер Собрания Александр Морозов рассказал: «В этом году наш город в пятый раз примет участие в акции «Бессмертный полк». Время и место сбора участников изменились. Начало шествия в 12.00 от пересечения улицы Ленинградской и проспекта Ленина. Родственники погибших защитников Отечества пройдут в колонне по главному проспекту города с фотографиями своих отцов и дедов. В прошлом году в составе полка прошли почти 5 тысяч человек, в этом году ожидается около семи тысяч».

На главной городской площади Народных гуляний горожан ждёт Бал Победы, организованный Магнитогорской епархией. В 19 часов здесь же состоится традиционный концерт под открытым небом «Симфония Великой Победы» и развернется «Стена памяти» с фотографиями участников войны.

Завершится День Победы праздничным фейерверком.