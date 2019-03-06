Билайн предлагает тариф «Анлим Акция» за 1 рубль

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) представляет специальное предложение для жителей Челябинска – тариф с безграничным интернетом «Анлим Акция» по суперцене – всего за 1 рубль в сутки.

«Анлим Акция» – тариф с безлимитным мобильным интернетом по всей России с возможностью смотреть видео в HD-качестве на максимальных скоростях стал дешевле почти на 90%. Это простое, прозрачное и максимально сбалансированное предложение, отвечающее всем потребностям современных пользователей мобильного интернета.

Билайн значительно расширил 4G сеть в Челябинске. За 2018 год компания на 27% увеличила количество базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Каждая новая базовая станция расширяет ресурсы сети. Это позволяет клиентам загружать более объемный контент: просматривать фильмы в высоком качестве и скачивать большие файлы, вести онлайн-трансляции в социальных сетях и пользоваться другими услугами на максимальных скоростях.

Суперцена на тариф «Анлим Акция» действует в течение первых 30 дней с момента подключения, далее стоимость составит 8 рублей в сутки.

Подключить тариф и пользоваться безлимитным интернетом за 1 рубль в сутки в течение целого месяца можно в интернет-магазине или в любом из магазинов Билайн в Челябинске. Предложение действительно только для новых клиентов – физических лиц предоплатной системы расчетов.

Акция действует с 4 по 27 марта 2019 г. включительно.

Организатор акции: «ПАО ВымпелКом». Подробнее о городах, участвующих в акции, а также подробности акции – beeline.ru