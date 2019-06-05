В Билайн старт продаж нового Samsung Galaxy A30 за 99 рублей в месяц при покупке услуг связи

Билайн представляет возможность приобрести смартфоны Samsung Galaxy А30 в кредит без переплаты в комплекте с услугами связи по рекордно низкой цене – всего за 99 рублей в месяц.

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»: «Билайн сегодня – это территория выгодных предложений. В след за безлимитным тарифом «Анлим» за 99 рублей мы предложили нашим клиентам новинку Samsung Galaxy А30 по доступной цене – также за 99 рублей. Благодаря унифицированному подходу в ценообразовании, наши продукты и услуги становятся доступнее широкому кругу потребителей».

Приобрести Samsung Galaxy А30 по доступной цене – всего за 99 рублей в месяц – можно в комплекте с тарифом «Двойной Анлим» в кредит без переплаты сроком на 24 месяца.

Клиент может выбрать другие периоды кредитования – 6 и 12 месяцев. При этом стоимость ежемесячных выплат будет изменена.

Акция доступна в более чем в 3000 магазинах Билайн. Количество девайсов, которые клиент может приобрести в рамках акции, не ограничено. Договор оформляется на каждый смартфон отдельно.

При смене тарифного плана в течение акционного периода (предоплаченных месяцев) после покупки смартфона условия акции прекращают свое действие. Плата за пакет услуг связи, подключенный в рамках акции, не возвращается. Количество оборудования ограничено.

Период проведения акции с 20.05.2019 по 30.06.2019. Количество оборудования ограничено. Акция действует на всей территории РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополь.

Организатор акций: ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, МОСКВА, УЛ.ВОСЬМОГО МАРТА, Д.10, КОРП.14, ОГРН 1027700166636.

Цены с НДС. Дополнительные скидки, такие как «Безумные дни» и другие, с акционными смартфонами не суммируются.

Более подробная информация доступна на сайте www.beeline.ru.

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