Челябинцы считают, что «Колесо 360°» украшает город. В восторге от аттракциона, в основном, студенты.

В Челябинске на данный момент работают четыре колеса обозрения, в том числе и «Колесо 360°», которое располагается на улице Красной, возле Дворца спорта «Юность» и ТРК «Мегаполис». Подобный аттракцион с закрытыми обогреваемыми и кондиционируемыми кабинками есть в Париже, Лондоне и Вене, Сочи и Екатеринбурге.

Украшает ли оно город? Именно этот вопрос социологи Челябинского филиала РАНХиГС и задали челябинцам в ходе очередного инициативного опроса. Ответы даны в процентах от числа опрошенных, характеристики опроса приведены ниже.

Большинство горожан (52,8%) согласились с тем, что колесо обозрения, расположенное возле ТРК «Мегаполис», украшает Челябинск. Чаще остальных так отвечали респонденты в возрасте 18-30 лет и 31-50 лет, по роду занятий в настоящее время – студенты. Видимо, они, в числе прочего, отмечают и то, что вечером оно горит разноцветными огнями подсветки.

Противоположной точки зрения придерживаются 30% опрошенных, отвечая, что «Колесо обозрения 360°» вовсе не украшает внешний вид города. Как правило, такой вариант ответа выбирают челябинцы в возрасте старше 50 лет, имеющие средний и ниже среднего уровень материальной обеспеченности, по роду занятий – работающие пенсионеры.

Немалое число жителей города Челябинска (17,3%) затруднились с ответом на вопрос о том, украшает ли город построенное в его центре колесо обозрения. В большинстве своём, это люди с уровнем доходов выше среднего и респонденты старше 50 лет. Видимо, оно их не интересует и поэтому они не особо задумывались о роли колеса обозрения в формировании облика города.