Челябинцы в случае нарушения своих прав не хотят обращаться за помощью к чиновникам и полицейским

Суды, юристы, но только не чиновники: жители Челябинска рассказали, куда планируют обратиться в случае нарушения их прав.

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС поинтересовались у жителей города Челябинска, к кому они будут обращаться за помощью в случае нарушения их прав и интересов.

Самой распространённой среди населения города Челябинска моделью поведения в случае нарушения прав и интересов стало обращение за консультацией к юристам (28,7%). Так чаще отвечали женщины, по роду занятий – учащиеся.

С небольшим отставанием, буквально в 0,4 процентных пункта, вторым по упоминаемости стал вариант ответа «в суд», который, чаще остальных выбирали респонденты среднего возраста – 31-50 лет и среднего же уровня материальной обеспеченности.

Третьей по распространённости среди населения города Челябинска стала позиция «решу вопрос своими силами, путем личных переговоров», её выбрали 8,0% опрошенных. Чаще это были мужчины, горожане со средним уровнем доходов, по роду занятий – индивидуальные предприниматели, руководители организаций, а также самозанятые.

В органы власти (письменно или устно) собираются обратиться в случае нарушения своих прав только 5,3% опрошенных. В органы внутренних дел намерены обратиться примерно столько же – 5%. Интересно, что и к уполномоченному по правам человека готовы пойти 5% респондентов. Однако, социально-демографические характеристики этих групп респондентов довольно разные: если в органы внутренних дел, как правило, планируют в первую очередь обратиться мужчины, жители города старше 50 лет, имеющие высшее образование, по роду занятий – наёмные работники, индивидуальные предприниматели и работающие пенсионеры, а также те, чей уровень материальной обеспеченности выше среднего, то к уполномоченному по правам человека – респонденты в возрасте 31-50 лет, имеющие среднее общее, специальное и неполное высшее образование, по роду занятий – учащиеся, со средним уровнем материальной обеспеченности.

Среди челябинцев есть и те, кто в случае нарушения его прав и интересов не планирует никуда обращаться, их 4%. Об этом чаще говорили женщины, респонденты старше 50 лет, со средним общим, специальным и неполным высшим образованием, пенсионеры – причём как работающие, так и неработающие.

Интересно, что каждый десятый респондент (10%) затруднился ответить на вопрос, куда он обратится в первую очередь в случае, если его права и интересы будут нарушены, а вариант «к криминальным авторитетам» был упомянут столько же, сколько позиция «в общественную организацию» – 0,7%.

Распределение ответов респондентов демонстрирует, что челябинцы при защите своих прав, в большинстве своём, ориентированы на формальные, чаще всего институциализированные, правовые практики – 72,3% респондентов придерживаются таких стратегий поведения.