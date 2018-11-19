Челябинец нашел в старом кресле сберкнижку

Житель Челябинска Вячеслав Бакин присмотрел на мусорке на улице Каслинской возле дома №19 приличное кресло, хоть и староватое. А так как Вячеслав занимается реставрацией старинных предметов мебели, то решил забрать его домой и дать старенькому креслу вторую жизнь. Каково было удивление мужчины, когда под старой обивкой он обнаружил сберегательную книжку.

Единственным вкладом по этому документу был взнос на личный счет в Сбербанке на сумму 12.000 рублей. Вклад и книжка записаны на Немировскую Чарну Лейбовну. Сделан он был 10 апреля 1993 года по срочному вкладу. По тем временам сумма еще немаленькая, но уже и не слишком огромная. С 1991 года в стране началась резкая инфляция, и многие вклады российских граждан быстро обесценились.

«Очень бы хотелось найти хозяйку этих накоплений или ее родственников, - комментирует свою находку Вячеслав Бакин. – Возможно, они смогут получить компенсацию от государства по этому вкладу. А может Немировская его получила в те годы, заявив о пропаже сберегательной книжки».

В любом случае это документ, и нашедший его желает вернуть сберкнижку ее истинным владельцам. Кстати, в те годы эта сумма равнялась зарплате плюс отпускным на высокооплачиваемой работе.

«В 1991 году я ушел служить в армию, на нашей с женой книжке было десять тысяч рублей – подарок на свадьбу, - вспоминает житель Челябинска Николай. – Пока служил, все деньги сгорели. После демобилизации в 93 году я на эти деньги не смог купить даже телевизор».

Напомним нашим читателям, что в Челябинске странную находку обнаружили рабочие во время ремонта в родильном доме областной клинической больницы №3. Во время разбора дверных проемов строители наткнулись на нишу. Один из членов строительной бригады засунул туда руку и вытащил пустую бутылку из-под водки. А в ней «привет из прошлого».