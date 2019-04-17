Челябинск продолжает избавляться от незаконной рекламы

В Челябинске продолжается работа по наведению порядка в соответствии с принятым дизайн-кодом. Сегодня, 17 апреля, от незаконных рекламных конструкций «зачистили» торговый комплекс в центре города.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с начала года в столице Южного Урала было принудительно демонтировано около 200 несоответствующих дизайн-коду вывесок. Еще около тысячи предстоит убрать либо самим собственникам, либо силами муниципалитета. В последнем случае собственнику придется возместить расходы на демонтаж.

«По поручению врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы города Владимира Елистратова мы ведем планомерную работу по наведению порядка на улицах Челябинска. Безусловно, важно приводить в порядок фасады зданий, зачищать их от уродующих рекламных конструкций. Торговый комплекс «Алое поле» - не исключение. На фасаде размещены устаревшие огромные растяжки, которые полностью его закрывают и при этом еще находятся в ужасном состоянии. Теперь собственнику комплекса придется привести в порядок фасад, за этим проследят управление благоустройства и архитектура города», - подчеркнул депутат челябинской гордумы Александр Галкин.

В ближайшее время работы по демонтажу незаконных рекламных конструкций будет усилена. Кроме того, профильные ведомства следят за тем, чтобы новые вывески соответствовали принятому в Челябинске дизайн-коду.

При выявлении несоответствия правилам собственнику направляется уведомление, чтобы он добровольно исправил конструкцию. Если в течение месяца требование не исполняется, ее убирают силами муниципальной службы демонтажа, а все расходы потом предъявляются владельцу конструкции.

«Сложнее всего работать на проспекте Ленина: здесь плотный пешеходный трафик и мало свободного места для транспорта, из-за чего сложно подъехать к зданиям. Часто мы сталкиваемся с негативом собственников, которые уверяют, что не получали уведомление, но документы говорят об обратном, - просто тянут до последнего. Сейчас ситуация исправляется, владельцы вывесок понимают, что дешевле самим произвести демонтаж и исправить ситуацию. На сегодняшний день около 30-ти процентов требований исполняется добровольно в течение установленного срока», - отметил представитель службы демонтажа Дмитрий Палецкий.

Фото с сайта администрации Челябинска