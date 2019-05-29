Челябинская епархия проведет акцию в поддержку отказных малышей

Социальный отдел Челябинской епархии по благословению правящего архиерея в День защиты детей, первого июня, организует традиционную благотворительную акцию «Белый цветок». Она пройдет в городском парке имени Гагарина.

Акции предшествовала длительная подготовка. В течение апреля и мая челябинские дети своими руками мастерили белые цветы и брошки из бумаги и ткани. Этим занимались как воспитанники приходских воскресных школ, так и ученики общеобразовательных учебных заведений.

Теперь цветы и броши, изготовленные руками школьников, послужат благому делу. С 11-ти утра до семи вечера православные волонтеры выйдут на аллеи парка имени Гагарина с полными коробками детских поделок. Встречным прохожим добровольцы будут вручать по белому бумажному цветку. Взамен каждый желающий сможет внести посильное пожертвование на дела милосердия.

Мероприятие будет сопровождаться концертной программой. В открытии, которое состоится в 11 часов на детской игровой площадке «Гулливер», примет участие митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Целью акции является сбор средств в помощь детям-отказникам, находящимся в первой, седьмой и восьмой детских горбольницах. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в информационно-издательском отделе Челябинской епархии.