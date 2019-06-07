Челябинская область получит новый экологичный транспорт при поддержке «ВЭБ.РФ»
Глава Челябинской области Алексей Текслер и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов подписали соглашение о взаимодействии при реализации проектов модернизации систем городского общественного транспорта на Южном Урале.
Подписание важного для региона документа состоялось сегодня, седьмого июня, в рамках работы Петербургского международного экономического форума.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, ВЭБ готов поддержать инвестиционные проекты, направленные на модернизацию трамвайных и автобусных сетей в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. С помощью лизинговых механизмов ВЭБ поможет обновить парк подвижного состава, в том числе профинансировать поставки современных автобусов, работающих на сжиженном природном газе.
«Обновление транспортных систем в российских городах - важная часть повестки современной городской экономики. Комплексный подход к организации транспорта в агломерациях позволит повысить качество жизни людей, обеспечит транспортную связность территорий и улучшит экологическую ситуацию», - подчеркнул Игорь Шувалов.
«Соглашение о сотрудничестве открывает для Челябинской области новые возможности для развития городских транспортных систем. Особенно актуально это для Челябинской агломерации, где проживает более полутора миллионов человек, и нынешнее состояние общественного транспорта не отвечает возросшим потребностям. Нам необходимы концептуальные решения, которые бы четко увязывали между собой различные виды городского транспорта. Корпорация развития «ВЭБ.РФ» имеет опыт в разработке таких систем и свой пакет предложений. Рассчитываю, что в рамках соглашения уже в ближайшее время будет активизирована системная работа по модернизации общественного транспорта в городах Челябинской области», - отметил Алексей Текслер.