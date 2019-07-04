Челябинский инвалид хочет лично решать проблемы общественного транспорта

Челябинский инвалид-общественник Николай Ольховский попросил временно исполняющую полномочия главы города Наталью Котову включить его в рабочую группу по проблемам общественного транспорта, которая по поручению градоначальницы должна быть создана в ближайшее время и в состав которой войдут эксперты, общественники и горожане.

Заявление о скором создании трех рабочих групп по самым актуальным для столицы Южного Урала направлениям (транспорт, дороги, благоустройство) Наталья Котова публично сделала первого июля – в ходе аппаратного совещания в городской администрации. Николай Ольховский отреагировал быстро - не прошло и двух дней, как его видеообращение к чиновнице появилось в социальной сети ВКонтакте.

Общественник заявил, что в Челябинске пять лет за общественный транспорт отвечают некомпетентные и безответственные люди. Николай Ольховский чувствует в себе силы и желание переломить ситуацию.

«Я, как никто другой, нуждаюсь, чтобы в городе был современный, безопасный и удобный транспорт. Пусть ужасная картинка, какая есть в Челябинске сейчас, останется в прошлом. Хочется, чтобы разваливающиеся автобусы и дребезжащие трамваи мы вспоминали, как пример того, как делать не надо», - заявил Николай Ольховский.

Обращаясь к городским чиновникам, ответственным за состояние общественного транспорта, он негодующе заметил: «Пока вы проводите заседания и рабочие группы, занимаясь болтологией, горожане и я лично продолжаем страдать. Мы мерзнем на остановках, пытаемся загрузиться в ржавые сараи. Мы не знаем, что нам делать. У Челябинска с таким транспортом нет будущего!»

Напомним, осенью этого года в Челябинске придет 65 низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Средства на их приобретение в размере 761,2 миллиона рублей выделяет областной бюджет по распоряжению руководителя региона Алексея Текслера. Символично, что экологичный общественный транспорт будет зеленого цвета.

Что касается будущего троллейбусов и трамваев, то желающих выкупить имущество обанкроченного ЧелябГЭТ не нашлось. Открытый конкурс по продаже имущества муниципального унитарного предприятия «Челябинский городской электрический транспорт» (МУП «ЧелябГЭТ»), признанного банкротом, признан несостоявшимся. Конкурс должен был состояться третьего июня 2019 года. Однако желающих принять в нем участие и выкупить имущество предприятия-банкрота не нашлось.

В конце апреля городские власти подготовили для Алексея Текслера концепцию развития общественно транспорта – после того, как он, побывав десятого апреля в трамвайном депо ООО «ЧелябГЭТ», провел закрытое совещание, посвященное транспортной теме, и устроил выволочку челябинским чиновникам. Глава региона был возмущен, что городские власти не сумели представить ему комплексный план развития транспорта. Он дал две недели на решение этого вопроса. В сроки мэрия уложилась - концепцию Алексей Текслер получил. А воз, как говорится, и ныне там.

Первого июля Наталья Котова сообщила журналистам, что концепцию, судя по всему, ждет доработка.