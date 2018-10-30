Челябинские микрохирурги-офтальмологи вернули зрение пострадавшей в аварии девушке

Челябинские микрохирурги офтальмологического центра областной больницы сделали все, чтобы вернуть зрение девушке, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Медики совершили чудо – извлекли из глаза кусок стекла, убрали кровь из полости глаза, зашили рану глаза и кожи, вернули на место сетчатку.

Сейчас молодая жительница Южного Урала видит на 80%. Она пострадала в страшной аварии под Чебаркулем, когда возвращалась с конкурса красоты. Очевидцы рассказали, что на дорогу перед машиной, в которой ехала девушка, неожиданно выскочил лось. Автомобиль на большой скорости влетел в припаркованные на обочине фуры.

Анастасия от удара вылетела из машины и получила многочисленные травмы. Водителя и пассажира той машины отвезли в Чебаркульскую больницу. Настю срочно отправили в Челябинск. Самым ужасным было то, что крупный осколок стекла вошел в черепную коробку через глаз. Челябинка могла на всю жизнь остаться слепой.

В приемный покой областной клинической больницы, как принято в случае разных травм, вызвали сразу всех профильных специалистов. Кроме ранения глаза, Анастасия получила тяжелую черепно-мозговую травму и повреждение позвоночника в шейном, грудном и поясничном отделах. За то, чтобы поставить девушку на ноги, сражались и травматологи.

«Первым делом мы надели на пациентку специальный фиксирующий корсет и воротник Шанца, чтобы избежать смещения поврежденных позвонков, и чтобы обеспечить девушке необходимую мобильность в передвижении, – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 ЧОКБ Кирилл Абрамов. – Также обработали открытые раны, вынули из них стекло и передали пациентку в руки офтальмологов».

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, девушка поступила с проникающим ранением глазного яблока, контузией тяжелой степени, отслойкой сетчатки и сосудистой оболочки глаза, а также тотальным кровоизлиянием. На первом этапе областные офтальмологи ушили девушке рану. Она была длиной два с половиной сантиметра и уходила внутрь, за глазное яблоко. Хирурги восстановили целостность глазного яблока и восполнили объем глаза специальной жидкостью с антибиотиком, так как глаз вытек. Убрали стекла из века, из кожи на щеке. Их было очень много, рану ушили косметическими швами.

Сейчас Анастасия уже достаточно хорошо видит. Постепенно зрение восстановилось до 80 процентов. Сейчас молодую челябинку больше всего беспокоят шрамы на лице и на руке. Но ими будут заниматься хирурги отделения реконструктивной и пластической хирургии областной клиники. Там девушке придется перенести еще несколько операций, после которых у нее появится шанс вернуться к модельной карьере.

Фото: пресс-служба областной клинической больницы