Челябинские врачи "восстановили" травмированного ребенка с помощью уникальной методики

Нейрофизиологи Челябинской областной детской клинической больницы помогли 10-летнему мальчику из Магнитогорска с тяжелейшими травмами с помощью уникальной методики – транскраниальной магнитной стимуляции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, ребенок поступил в отделении медицинской реабилитации ЧОДКБ в состоянии комы, он получил серьезные травмы позвоночника, конечностей и ушиб головного мозга тяжелой степени. Врачи не первый месяц борются за его жизнь и здоровье. Положительные сдвиги стали особенно заметны после применения транскраниального магнитного стимулятора. С его помощью специалисты проводят неинвазивное воздействие на двигательные, речевые и ассоциативные центры коры головного мозга пациента. Постепенно у мальчика увеличился объем активных движений в парализованных конечностях, восстановилась речевая функция, он стал самостоятельно писать, рисовать, понимает просьбы и выполняет их.

«Спектр применения этой лечебно-диагностической методики довольно широк: острые нарушения мозгового кровообращения, рассеянный склероз, посттравматические двигательные нарушения, аутизм, задержка речевого и психомоторного развития и другие заболевания, – рассказал главный детский невролог минздрава Челябинской области, заведующий отделением нейрофизиологии ЧОДКБ Денис Смирнов. – Наша больница – единственное детское лечебное учреждение в регионе, которое имеет в своем распоряжении такое уникальное оборудование».