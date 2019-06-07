Дом из битого стекла в путинской Розе признан непригодным для жизни

В Челябинской области дом со стенами из битого стекла в поселке Роза, где в апреле этого года обрушилась крыша, признан непригодным для жизни.

Жильцы многострадального дома №16 по улице 50-летия Октября, где девятого апреля в четыре утра обвалились потолочные балки (квартира пустовала – никто не пострадал), после случившегося обратились за помощью к общественникам.

Как сообщает «Гражданский патруль» со ссылкой на официальный ответ прокуратуры Челябинской области, капитальный ремонт многоквартирного дома проводился в 2012-м году. Ремонт запланирован и на этот год. В надзорном ведомстве констатировали, что собственники до сих пор не заключили договоров с управляющей компанией.

«Дополнительно разъясняю, что в случае, если собственники считают, что многоквартирный дом является ветхо-аварийным, они вправе провести экспертизу, на основании которой органами местного самоуправления будет принято решение о признания жилья ветхо-аварийным и расселения жильцов», - пояснил заместитель прокурора Коркино Павел Семенов.

Собственники так и поступили. Согласно техническому заключению ООО «Проектная горно-строительная компания», дом №16 по улице 50 лет Октября является полностью непригодным для проживания и подлежащим сносу.

«Гражданский патруль» отмечает, что, по словам жителей, капитальный ремонт в их доме проводился в 1973-м году. В одной из квартир сегодня нет пола под ванной. Много вопросов у общественников вызывает качество постройки дома. Например, жильцы одной из квартир пытались закрепить подставку для микроволновки и обнаружили в стене битое стекло, что, по их мнению, свидетельствует о разбавлении бетона хламом при строительстве.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку по факту халатного исполнения администрацией Розы своих обязанностей по расселению жильцов. Кроме того, общественники обратились к розинским властям с просьбой признать дом №16 аварийным и возместить жильцам расходы на проведение экспертизы.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в проблемном доме №16 на улице 50-летия Октября - два подъезда, в каждом из которых - по шесть квартир. Одна находится в муниципальной собственности (в свое время ее не приватизировали), 11 являются частной собственностью.

Первого апреля 2019 года закончился срок действия договора непосредственного управления многоквартирным домом, который его жильцы заключали с ООО «УО «Виктория» (Коркино). Домом до сих пор никто не управляет.

Что касается квартиры, в которой обвалился потолок, после случившегося в жилищном отделе розинской администрации агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что собственник жилья, в котором обрушилась крыша, с 2015-го года живет в Челябинске, квартира, соответственно, пустует. Этажом ниже жилье снимают квартиранты.

«Все это время потолок мок, никто за этим не следил, нам об этом никто не говорил. Мы не могли знать, что с жильем, в котором никто не проживает, что-то не в порядке», - рассказали тогда в жилищном отделе.

Сегодня, седьмого июня, в администрации Розы пояснили, что теперь, когда у жильцов на руках есть заключение экспертизы, судьбу дома будет решать межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители розинской администрации, администрации Коркинского муниципального района, эксперты различных служб и ведомств.