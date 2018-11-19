Дубровский дал первые поручения будущему врио главы Челябинска

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский определил первые задачи для будущего временно исполняющего обязанности главы Челябинска Владимира Елистратова.

Напомним, 15 ноября 2018 года было объявлено об отставке главы Челябинска Евгения Тефтелева и губернатор предложил возложить полномочия временно исполняющего обязанности главы на вице-мэра Челябинска по правовым и имущественным вопросам Владимира Елистратова.

Его планируется назначить на эту должность завтра, 20 ноября, на заседании Челябинской городской Думы. Но входить в курс дела Елистратов стал чуть раньше. В пятницу, 16 ноября, он был в числе сопровождающих приехавшего в город министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина.

В понедельник, 19 ноября, Елистратов принял участие в аппаратном совещании у губернатора. Борис Дубровский дал первые поручения будущему врио главы по благоустройству и наведению порядка в парке Гагарина, сообщил агентству пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

«Времени на раскачку нет, - обратился к Елистратову Борис Дубровский. - В курс дела вы должны войти оперативно и максимально погрузиться в работу».

Борис Дубровский обратил внимание будущего градоначальника на отсутствие света возле памятника Петру Столыпину, открытому в ноябре 2017 года на набережной реки Миасс. Вокруг памятника установили фонари и лавочки работы каслинских мастеров архитектурно-художественного литья, благоустроили прилегающую территорию. Но до сих пор освещения в этом месте нет. «Удивило, что стоят красивые фонари и ни один не горит, - указал на недоработку Борис Дубровский. - Надо следить за этим».

Борис Дубровский отметил также, что на сегодня оставляет желать лучшего и парк Гагарина. Как отметил губернатор, недавно побывавший в парке, здесь любят гулять взрослые и дети. Но благоустройством парка давно не занимались: скамейки, детские площадки, дорожки требуют обновления. Губернатор поручил обновить парк: «Жители должны видеть положительные изменения городской среды ежедневно».

Борис Дубровский также отметил, что для наведения порядка в городе не надо ждать приближения саммитов ШОС и БРИКС. «Нужно понимать, что мы работаем в режиме наследия, и все те положительные изменения, которые происходят и будут происходить, прежде всего, необходимы жителям города», - подчеркнул Борис Дубровский.

Во вторник, 20 ноября, на заседании Гордумы будет рассмотрен вопрос об отставке главы города Челябинска и сложения с него полномочий. Так же депутаты делегируют полномочия главы временно исполняющему его обязанности.

Затем, согласно статье 131 ФЗ, в течении шести месяцев после отставки главы Челябинская городская Дума должна выбрать нового мэра из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Евгению Тефтелеву губернатор предложил работу в правительстве области. По имеющейся у агентства информации, экс-глава займет вакантный пост вице-губернатора и будет курировать работу министерства имущества и природных ресурсов и деятельность управления делами губернатора и правительства.

Еще один вице-губернатор заместитель губернатора – Олег Климов, который на днях получил новую должность заместитель губернатора – министр и возглавил министерство безопасности области к концу текущей недели переедет покинет занимаемый в резиденции губернатора кабинет и переедет на новое рабочее место на Ленина, 59. Об этом сообщил агентству осведомленный источник.