Дубровский: Ликвидация ставок сторожей в детсадах противоречит логике своевременного реагирования

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов лично посетит детский сад №7 «Петушок» города Юрюзани Катав-Ивановского района, воспитатель которого накануне в видеообращении обрисовала сложившуюся нерадостную картину в связи с ликвидацией ставок сторожей.

Напомним, Ирина Серегина рассказала, что в детских садах упразднили должность сторожей и эту обязанность переложили на педагогов, не удосужившись им даже доплачивать за переработку. Кроме того, дошкольные учреждения оказались без должного присмотра в ночное время.

Губернатор Борис Дубровский поручил главе регионального минобрнауки выехать в Юрюзань, чтобы на месте разобраться в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, ситуацию в «Петушке» оценят Росгвардия, и МЧС, которые утверждали паспорт безопасности данного учреждения

«По моему мнению, ликвидация ставок сторожей противоречит логике своевременного реагирования, - высказал свою точку зрения Борис Дубровский. - Допущенные ошибки должны быть исправлены».

Глава региона поблагодарил Ирину Серегину за смелость публично заявить о проблеме. По словам воспитателя, ей стали поступать звонки с угрозами. «Уверен, что правоохранительные органы должны обратить внимание на это и провести проверку», - отметил губернатор.

Борис Дубровский также поблагодарил за неравнодушие депутата Госдумы Алену Аршинову и всех представителей общественности, откликнувшихся на эту ситуацию.

Координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова направила обращение губернатору Челябинской области с просьбой провести тщательную проверку фактов, озвученных педагогом-воспитателем из детского сада «Петушок». «Она подчеркивает, что воспитатели в одиночку не в силах справиться со всеми задачами дошкольного образования одновременно. «Для этого им непременно нужно постоянное взаимодействие на базе детского сада с медиками, психологами, логопедами и службой безопасности, - подчеркивает депутат. - Вместо того, чтобы всё это обеспечить, воспитателей оставляют один на один со всеми проблемами, ещё и в столь тревожное время».

Аршинова посоветовала властям принять меры для должного штатного укомплектования данного детского сада и провести проверку в других детсадах области на предмет наличия подобных нарушений.

Напомним, местные власти объяснили сокращение ставок сторожей проводимой в системе образования оптимизацией расходов. «Безопасность детей – безусловный приоритет, и никакие финансовые аргументы тут неуместны», - подчеркивает Борис Дубровский. Губернатор пообещал разобраться ситуации и позднее рассказать об итогах проверки и принятых мерах.

«Кроме того, областное правительство сейчас разбирается в ситуации в детском саду №472 г. Челябинска, откуда также поступали жалобы сотрудников и родителей на этой неделе», - добавил глава региона.

Как уже сообщало агентство, две воспитательницы пожаловалась, что в детском саду №472 детей кормят супом с плесенью, в еде попадается бумага, а на десерт малышам дают зеленые бананы. В детском саду уже проводят свою проверку сотрудники контрольно-ревизионного управления и комитета образования городской администрации, а также общественники.