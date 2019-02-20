Единороссы намерены уберечь водителей от несправедливых штрафов

Мониторинг расположения и работы передвижных камер видеофиксации нарушений ПДД запускает проект «Единой России» «Безопасные дороги», чтобы защитить автомобилистов от несправедливых штрафов. Партийцы также проконтролируют ремонтные работы на всех дорожных объектах, возьмут на контроль безопасность на дорогах и займутся решение проблемы высадки детей из общественного транспорта в мороз.

Как сообщили в региональном отделении партии, от водителей из разных регионов страны многократно поступали жалобы на необоснованные штрафы, которые они получили из-за, возможно, некорректной работы передвижных средств фиксации. Партийцы провести опрос автомобилистов, получали ли они штрафы за несовершенные правонарушения, чтобы оценить масштаб проблемы. Это позволит определить необходимость введения государственного контроля за передвижными средствами фиксации нарушений.

«В соцсетях мы видим большое количество жалоб, когда автомобилист получил штраф за нарушение, которое, по его мнению, он не совершал, - отметил координатор партийного проекта, зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. - Несомненно, ошибки возможны из-за сбоев камер или их неправильной настройки. Однако виноватыми остаются водители, которые оплачивают несправедливые штрафы».

Перед членами Общественного совета проекта «Безопасные дороги» также поставлена задача взять на контроль каждый объект, на котором ведется ремонт в рамках проекта. За всеми будут закреплены депутаты-единороссы. Как отметил председатель Общественного совета региона Олег Голиков, для Челябинской области очень важен вопрос безопасности дорожного движения, ведь по территории региона проходит множество магистралей с большой плотностью движения. Это касается федеральной трассы М-5. Один из ее участков, расположенный в районе города Аши, входит в проект «Безопасные дороги». «Дорогу там нужно расширять, делать многополосной, ведь мы получаем много жалоб и от водителей из других регионов, и от местных жителей», - отметил Голиков.

К работе по контролю за безопасностью дорожного движения партийцы намерены привлечь органы исполнительной и законодательной власти. По словам Голикова, при реализации проекта необходимо, прежде всего, обеспечить безопасность на дорогах и соблюдение правил дорожного движения всеми участниками. Челябинская область вошла в пятерку регионов-лидеров по охвату тестированием на знание ПДД. Из более 7700 человек, сдававших тест, почти 40% прошли испытание.

Также под контроль будет взят вопрос с высадкой детей из общественного транспорта в морозную погоду, когда они не могут оплатить проезд. В Челябинской области такие случаи были. По мнению Олега Голикова, здесь стоит перенять опыт других субъектов, например, Санкт-Петербурга, где нормативно-правовым актом установлен запрет на подобные действия.