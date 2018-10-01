Евгений Тефтелев представил нового начальника «Горэкоцентра»

Дмитрий Никишин избавился от приставки «и.о». Глава Челябинска Евгений Тефтелев представил подчиненным нового начальника «Горэкоцентра».

Сегодня, первого октября, градоначальник на традиционном аппаратном совещании представил нового начальника МУП «Горэкоцентра» Дмитрия Никишина.

С 25 сентября Никишин был назначен временно руководить центром и решать «мусорные» проблемы Челябинска. Он занял это место после того, как 24 сентября Евгений Тефтелев подписал заявление директора МУП «Городской экологический центр» Игоря Галичина об увольнении по собственному желанию. Ранее Никишин возглавлял отдел управление отходами и контроля Управления экологии и природопользования администрации города Челябинска.

«Никишин вошел в курс дела, он владеет ситуаций. Лично занимался каждым контейнером, контролировал выход машин на линию. Прошу любить и жаловать. Удачи», - отметил глава Челябинска.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», бывшему директор МУП «Горэкоцентр» Игорю Галичину, который покинул свой пост 24 сентября, предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями», по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата в особо крупном размере» и «пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

Также 24 сентября прокуратура потребовала возбудить еще одно уголовное дело в отношении Галичина по статье «Халатность» за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей на посту директора «Горэкоцентра», в результате чего в городе наступил мусорный коллапс. 27 сентября были возбуждены уголовные дела о халатности в отношении руководства МУП «Горэкоцентр» и администрации Челябинска.

Следователь выходил с ходатайством в суд о заключении под стражу Игоря Галичина. Но в этом ему было отказано.