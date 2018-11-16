Ежегодный международный конкурс «Гарантия качества-2018» назвал победителей

Определились победители конкурса «Гарантия качества-2018», который ежегодно проводит Федеральный научный центр пищевых систем имени Горбатова Российской академии наук при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Российской Федерации.

В конкурсе участвовали предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, предприятия малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство пищевой продукции; комбинаты питания, школьные столовые, пищеблоки организаций здравоохранения и социальной защиты, осуществляющие производство и поставку продуктов питания.

Организаторы ставили перед собой целью определение лучших производителей пищевой продукции, а также повышение доверия среди потребителей к товарам отечественных брендов.

Глобальная проверка качества и безопасности продуктов завершилась объективной проверкой высококвалифицированными специалистами на основе данных специализированного оборудования.

По результатам экспертизы четыре золотые, семь серебряных медалей, а также три «диплома качества» получили товары торговых марок сети «Пятёрочка». Победила продукция торговой сети в категориях «Бакалея», «Фреш» и «Напитки».

Золотые медали получили собственные торговые марки «Пятёрочка» Fish House (за тунца в собственном соку и палочки крабовые «Снежный краб») и «Шарлиз» (печенье со вкусом апельсина и со вкусом клубники). Серебром был отмечены следующие бренды: Global Village за вишневый нектар, Fish House за шпроты в масле из балтийской кильки, а также снова торговая марка «Шарлиз» за пастилу с разными вкусами: ассорти, клюква, банан, ванильно-сливочный аромат, а также с кусочками мармелада.

Дипломами качествами были награждены бренды «Русский» квас, «Шарлиз» (пастила со вкусом крем-брюле) и Global Village (фасоль красная натуральная).

«Пятёрочка» является одной из самых крупных торговых сетей в России, количество её магазинов по всей стране уже превышает 13 0000. Помимо активной работы с местными поставщиками, торговая сеть также развивает и собственные торговые марки. Теперь «Пятёрочка» имеет право наносить на этикетки своих товаров медали конкурса «Гарантия качества».