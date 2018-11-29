Форму для пограничников в боевике «Медное солнце» шили в южноуральской компании

Несколько комплектов формы для российских пограничников - героев многосерийного художественного фильма «Медное солнце», пошили на предприятии Златоуста (Челябинская область). Это единственное предприятие на планете, которое шьет военную форму 70-90-х годов по оригинальным советским лекалам и ТУ СССР.

«Нам позвонили еще в прошлом году костюмеры фильма и заказали пограничные камуфляжи с панамами для пограничников, - рассказал руководитель компании ООО «Советский камуфляж-74» Сергей Винниченко. – Они рассказали, что фильм будет повествовать о событиях, происходивших в те годы в Таджикистане».

Фото: из личного архива Сергея Винниченко и кадры из фильма

После всех согласований ребята из ООО «Советский камуфляж-74» оформили заказ. После его оплаты мастера швейного цеха пошили несколько комплектов пограничной формы из материала «Березка». Дирекция фильма пообещала в свою очередь указать в титрах картины название швейной компании.

«Можно сказать, что это дебют «Советского камуфляжа-74» в кино, - продолжает Сергей Винниченко. – Кто не верит, могут прочитать титры кинокартины».

Кстати, офицер-пограничник запаса Сергей Винниченко в те годы как раз служил в местах, о которых рассказывают в фильме «Медное солнце». Он не понаслышке знает о том, что в те жуткие дни пришлось испытать советским солдатам.

После демобилизации из вооруженных сил решил Сергей Винниченко отпраздновать очередной праздник пограничников, а в форму свою старую не влез. А надеть настоящую военную форму, которую защитники границы носили в советские времена, настоящему пограничнику хотелось!

«Тут-то мы и столкнулись с проблемами, - вспоминает офицер запаса Сергей Винниченко. – Найти подходящего размера не смогли. Решили шить сами военную форму.

Шить-то решили, но мастера отказывались принимать у них заказ. Лекала, по которым шилась советская форма, были засекречены, и найти в Интернете их не удавалось.

«Тогда мы нашли оригиналы советской формы и сшили по своим размерам обмундирование на следующий праздник, - продолжает Сергей. - На очередном праздничном мероприятии очень удивили своих братьев-сослуживцев.

В первый год Сергей и его друг Алексей часто слышали просьбы пограничников и десантников – каждый хотел иметь в своем шкафу такую форму. Так и стали друзья шить советский камуфляж. Заработала «армейская голосовая почта», от товарища к товарищу…

«У нас единственное в России производство, где можно заказать военную форму советского образца, - улыбается пограничник. - Мне звонят со всех уголков не только России, но и стран бывшего СССР, ведь все мы служили в советской армии».

Сегодня Сергею поступают заказы не только из стран бывшего СССР, но даже из Японии, США, Кореи, Ирландии и Вьетнама. Каждый месяц из его компании улетают посылки в разные концы света.

Вот и новый заказ от кинокомпании пришел, который приободрил весь коллектив швейной фабрики. Если молва пойдет дальше, то заказов у ребят и девчат прибавится.

Новые комплекты для фильма раскраивала Марина Тарасова, а шила Даша Никитина. А весь коллектив девчат очень переживал за своих коллег – вдруг «киношникам» не понравится работа южноуральских мастериц.

«Оказалось, все там костюмерам понравилось, - говорит Сергей Винниченко. – Будем ждать новых заказов. Ведь военное кино у нас в России снимают очень часто».

О чем фильм

Боевик «Медное солнце»… . Осень 1991 года. Некогда единый и могучий Советский Союз начинает разваливаться. Жители удаленного поселка одной из среднеазиатских республик и служащие расположенной поблизости воинской части с тревогой следят за новостями. Несмотря на напряженную обстановку, майор Михаил Карякин (Владимир Машков) продолжает репетиции полкового оркестра, готовя музыкантов к ежегодному конкурсу, ведь музыка — смысл его жизни.