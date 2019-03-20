ГИБДД: в Челябинске лишь треть пешеходных переходов соответствует национальным стандартам

Глава Челябинска Владимир Елистратов получил представление от начальника ГИБДД: чиновников обязали нанести дорожную разметку. Также им предстоит привести пешеходные переходы в соответствие с национальными стандартами.

Речь об безопасности дорожного движения в Челябинске шла сегодня, 20 марта, на пресс-конференции в ГИБДД города. В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС столица Южного Урала на эти цели получила 345 миллионов рублей. Фронт работы предстоит большой. Нужно привести в порядок дорожные ограждения, знаки «Пешеходный переход», да и сами «зебры».

Согласно данным ГИБДД, в Челябинске 1684 пешеходных перехода и только 582 соответствуют национальным стандартам. Согласно им, разметка пешеходного перехода должна наноситься на желтый фон, все знаки «Пешеходный переход» располагаться на световозвращающих щитах желто-зеленого цвета. Кроме того, при четырёх и более полосах движения знаки «Пешеходный переход» должны дублироваться над проезжей частью, а в населённых пунктах — за исключением магистральных дорог и улиц — перед каждым пешеходным переходом обязаны быть установлены «лежачие полицейские».

«Мы очень надеемся, что мы приведем все это в порядок благодаря ШОСу. Это все предстоит сделать», - отметил начальник ГИБДД Челябинска Андрей Харцызов.

Есть проблемы и с дорожной разметкой в Челябинске.

«Мы запросили у администрации контракты на выполнение этих работ. 55 улиц туда не заложены. Есть еще 18 улиц, на которых будет проводится ремонт, там дорожная разметка вообще не предусмотрена. Что касается той разметки, которая была сделана в 2018-ом, то стоит отметить, что гарантия на нее год. Мною подписано представление главе о том, чтобы весь центр города был размечен пластиковой разметкой к первому мая. Это сказывается на безопасности дорожного движения», - добавил Андрей Харцызов.

Добавим, за два месяца 2019 года в Челябинске произошло 247 аварий, в которых пять человек погибли, 312 получили ранения.