Главными победителями южноуральского медиафестиваля стали челябинские дети

В Челябинске завершил свое шествие медиафестиваль «Южный Урал. Россия без сирот!». Основными победителями на киномарафоне на правах хозяев стали южноуральские школьники.

Ежегодно география медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!» расширяется. Семь лет назад, в 2011 году, это была только Челябинская область. В этом году в мероприятии участвовала практически вся Россия. Заявки прислали Чеченская Республика и Забайкальский край, Липецкая и Тюменская области, Оренбургская, Курганская, Брянская, Новгородская, Ленинградская, Свердловская области, Ставропольский край и Республика Башкортостан, город Санкт-Петербург. И, конечно же, все муниципалитеты нашей родной Челябинской области.

Номинация «Прорыв года»

Победителем в номинации «Прорыв года» стал Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Карабашского городского округа. Надо отметить, что это наши неоднократные участники и призеры фестиваля. Игровой документальный фильм «Лера-Валерия» ребята создали под руководством Павла Таланкина.

Номинация «Не будь равнодушным»

Первое место в номинации присуждено документальному фильму «Дом, в котором я живу». Его автор Ирина Набатова из города Арзамас Нижегородской области.

Номинация «Я не волшебник – я только учусь»

Победителем в номинации стал фильм «Открытые двери. Открытые сердца» - студия детского развития

«K.I.D. –Studio» из города Верхний Уфалей Челябинской области. Фильм выполнен в технике песочной анимации. Руководил процессом создания фильма Максим Мухамедханов.

Номинация «профессионал»

Первое место в номинации присуждено документальному фильму «Традиции равнодушия». Его автор Елизавета Кириллова из Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце».

Номинация «Счастливая осень»

Эта номинация посвящена людям серебряного возраста, которые также нуждаются в семье. Первое место по решению жюри присуждено «Комплексному центру социального обслуживания населения» из города Златоуст за ролик социальной рекламы «Нам года не беда». Автор Елена Клюкина.

Также были вручено несколько специальных призов, в частности, специальный приз уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной присужден Рустэму Габбасову за работу «Один день с уполномоченным по правам ребенка». Это еженедельная телевизионная программа в жанре «реалити-интервью», ГТРК «Башкортостан», город Уфа.

В этом году на фестивале появилась одна новая тема - «Информационная безопасность детей». Награды вручила руководитель управления Марина Оленина. Она наградила учащихся средней образовательной школы № 71 города Челябинска - Анну Шевчук, Полину Уфимцеву, Муслиму Ташбаеву, Олега Петухова.

Также получила свою заслуженную награду детская студия телевидения «КАДР» из «Центра социальной помощи семье и детям Городецкого района» из города Городец Нижегородская область. За игровой фильм «Сказочные технологии и не только». Организаторы медиафестиваля обещали обязательно передать награду в Нижегородскую область.