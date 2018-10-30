Главный онколог Челябинской области Андрей Важенин удостоен ордена

Главный онколог Министерства здравоохранения Челябинской области Андрей Важенин удостоен государственной награды. Указом президента РФ главврач челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, академик РАН награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Высокая награда присуждена Андрею Важенину за заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Мне нравится само словосочетание «заслуги перед Отечеством». Эти слова греют душу, - отметил Андрей Важенин. - В серьезной медицине ни один человек не может работать в одиночку, поэтому это оценка работы всего коллектива. Мы - крупный медицинский завод, и эта награда пойдет на пользу всей южноуральской онкологической службе. Это особенно значимо сейчас, когда разворачивается государственная программа по проведению онкологической реформы. Кроме того, это еще и стимул для дальнейшей работы. Я благодарю весь коллектив челябинского областного онкологического центра за их вклад в развитие онкослужбы региона, за то, что такой высокий результат стал возможным».

Андрей Важенин возглавил челябинский онкодиспансер в 1998 году. В 2000-м ему было присвоено звание «Заслуженный врач РФ», в 2008 году - вручены почетная грамота РАМН и знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью». В 2010-м году под его руководством был построен и запущен первый (вне Москвы и Санкт-Петербурга) центр позитронно-эмиссионной терапии (Челябинск). В следующем году была освоена работа на комплексе «Кибер-нож», открыто отделение радионуклидной терапии, центр позитронно-эмиссионной томографии в Магнитогорске.

В 2014 году Андрей Важенин стал победителем всероссийского конкурса «Лучший врач года» в специальной номинации - как врач, внесший значительный личный вклад в развитие здравоохранения РФ. В 2016 году он стал действительным членом РАН, а затем – академиком РАН. С 2017 года является Почетным гражданином Челябинска. В 2018 году получил благодарность полномочного представителя президента РФ. Кроме того, в 2006 году Андрей Важенин получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

К наградам главный онколог Челябинской области относится с уважением. Признается, с детства любит быть отличником и получать высокую оценку своего труда.