Горячая вода пришла во все дома Нижнего Кыштыма. Тарифы пока повышать не будут

Горячее водоснабжение возобновлено во всех отключенных многоквартирных домах в микрорайоне Нижний Кыштыма (Челябинская область). Жалоб от жителей не поступало на отсутствие горячей воды.

Напомним, горячее водоснабжении в домах Нижнего Кыштыма было отключено со 2 июля на 2 недели в связи с проведением работ ООО «ЮжУралСпецМВ» ежегодных гидравлических испытаний. Но в положенный срок (16 июля) горячая вода в краны не вернулась. Объясняли это долгами теплоснабжающей организации, а директор ООО «ЮжУралСпецМВ» Сергей Манкевич даже заявил, что не будет возобновлять горячее водоснабжение пока министерство тарифного регулирования и энергетики не повысит тарифы. Прокуратура города начала проверку по данному факту, 26 июля руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона, уточнили в надзорном ведомстве. После действий со стороны прокуратуры и в правительства области ситуация сдвинулась с мертвой точки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Кыштымского городского округа, Сергей Манкевич отдал распоряжение о запуске котельной в пятницу, 27 июля, в ходе совещания в правительстве области под председательством вице-губернатора Сергея Шаля. «С 18 часов горячая вода стала поступать в дома. Жалоб от жителей не поступало», - сообщили в мэрии.

В мэрии уточнили, что пока тарифы на горячую воду в микрорайоне Нижнего повышать не будут. Теплоснабжающая организация не имеет право по собственной воле пересматривать тарифы. Но она оставляет за собой право обратиться в министерство тарифного регулирования и энергетики с просьбой пересмотреть утвержденные ведомством тарифы в сторону повышения и представит свое обоснование необходимости повышения оплаты стоимости оказываемых ими услуг.