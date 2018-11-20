Гражданская война на Урале. IX конференция «Гороховские чтения-2018»

В большом выставочном зале Исторического музея прошла девятая региональная конференция «Гороховские чтения-2018», посвященная Гражданской войне на Южном Урале.

Тема сложная, малоизученная и оттого интересная всем — начиная от специалистов-историков и заканчивая коренными уральскими жителями, чьи предки были очевидцами и участниками тех трагических событий столетней давности.

Первый заместитель директора Исторического музея Татьяна Палагина открыла пленарное заседание сообщением, что в следующем году у «Гороховских чтений» юбилей — им исполняется 10 лет. И то, что проводится конференция на базе Исторического музея, — это вклад его сотрудников и научных работников в дело развития исторической науки.

Заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина добавила, что материалы конференции могут сослужить добрую службу в деле воспитания молодежи, которая в силу разных обстоятельств мало чего знает о Гражданской войне и о ее участниках.

Немного статистики. География участников нынешней конференции весьма широка и разнообразна: Калуга, Оренбург, Иерусалим, Уфа, Нижний Тагил, Москва, Ханты-Мансийск. В конференции приняли участие 8 докторов наук, 15 кандидатов наук, 14 сотрудников Государственного исторического музея Южного Урала и сотрудники муниципальных музеев — из Миасса, Копейска, Варны, Пласта, Усть-Катава, Верхнего Уфалея.

Органично вписалась в расписание «Гороховских чтений» (и заметно оживила ход самой научной конференции) выставка «Бьют свинцовые ливни…». Там подробнейшим образом, на шести десятках планшетов, расписана хроника событий Гражданской войны на Урале, история противоборствующих сил и их главных героев. Информация подана внятно и образно — с броскими заголовками, редкими фотографиями и любопытными комментариями наших с вами современников (включая даже модного публициста-беллетриста Михаила Веллера).

На открытии выставки доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Андрей Ганин сказал:

«Немножко обидно за то, что в сравнении с юбилеями, посвященными революции, история Гражданской войны освещается несколько робко и остается немного в тени. Поэтому можно только приветствовать инициативу исторического музея Южного Урала, который решился поднять на «Гороховских чтениях» эту тему, поскольку нет более драматичного конфликта в нашей истории, чем война между красными и белыми».

На директора Исторического музея Владимира Богдановского выставка «Бьют свинцовые ливни…» тоже произвела большое впечатление. Он добавил:

«То, что я увидел на выставке — это здорово. Куратор выставки Александр Николаевич Лымарев и его помощники смогли убедительно выстроить хронологию, у них получилось настоящее, серьезное исследование. К событиям Гражданской войны часто предъявляют претензии, что они освещаются и изучаются однобоко. Думаю, что и выставка, и работы из сборника материалов нынешней конференции изменят ситуацию».

В адрес авторов сборника научных статей тоже было сказано несколько добрых слов. В том смысле, что печатают его не для того, чтобы он на книжной полочке пылился, а для того, чтобы ученые-историки с музеем и дальше сотрудничали. В том числе и на благо масштабного проекта «Россия моя история», который уже скоро будет экспонироваться в Челябинске.

После экскурсии по выставке, которую провел ее куратор Александр Лымарев, участники рассредоточились по конференц-залам музея, где на заседаниях секций обсуждались разные аспекты Гражданской войны на Урале — от состояния челябинской медицины в 1918 году до литературной жизни Челябинска в те лихие послереволюционные годы.

Фото: Валерий Жирохов