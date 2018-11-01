Компания «Равис» - лучшая в Челябинской области

Компания «Равис» признана лучшей птицефабрикой мясного направления в Челябинской области по итогам 2018 года.

На торжественном приеме, посвященном завершению сельскохозяйственного года, губернатор Борис Дубровский вручил генеральному директору агрохолдинга «Равис» Андрею Косилову благодарственное письмо.

Как отмечает пресс-служба компании, «Равис» уже не в первый раз становится лучшей птицефабрикой Южного Урала.

Высоко ценят продукцию предприятия и на федеральном уровне. Так, в октябре этого года на всероссийской выставке «Золотая осень» агрохолдинг завоевал двадцать (!) медалей высшего достоинства – такого количество наград на престижной выставке в столице больше не получило ни одно предприятие Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на конкурс «Золотая осень-2018» агрохолдинг представил сразу три компании: «Равис», ПКЗ «Дубровский» и птицефабрику «Среднеуральскую».

Золотые медали в Москве получили и новинки компании: приготовленные из нежного куриного филе с добавлением сливочного сыра, в хрустящей панировке наггетсы и гамбургеры из говядины, свинины и филе курицы.