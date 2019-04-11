Лучших сантехников России наградила в Челябинске Анна Семенович

Сегодня в Челябинске завершились финальные соревнования VII Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России – 2018», организованного торговым домом «СантехУрал», благотворительным фондом «Мечта» при поддержке министерства строительства и ЖКХ России, правительства Челябинской области, Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и Челябинского техникума промышленности и городского хозяйства имени Якова Осадчего.

Как передает присутствавший на чемпионате корреспондент агентства «Урал-пресс-информ», в финал вышли 10 команд из 86-ти принявших участие в соревнованиях. Лучших сантехников Челябинской области представляла сборная «Титан», Ярославской области – команда «Альфа Групп», Ленинградской области – «Лужский рубеж», Ставропольского края – ЖЭК-1 из Минеральных вод, Кировскую область – «Спец-43» из Кирово-Чепецка, Владимирскую область – «Владимирский гарант», Калужскую область – «Служба водной помощи», Амурскую область – «Аквапласт» из Благовещенска, Московскую область – «Дети Посейдона» из поселка Андреевка, Кемеровскую область – «Кузбасс» из Кемерово. На теоретическом этапе конкурса его участникам предстояло за ограниченное время ответить на 15 узко профессиональных вопросов, на практическом – за 20 минут провести модернизацию автоматизированной системы отопления. В упорной борьбе победа, 300 тысяч рублей и Кубок достались сантехникам «Владимирского гаранта» Алексею Потягалову и Андрею Мичурину. Второе место, 200 тысяч рублей и копию кубка получили сантехники «Лужского рубежа» Андрей Филиновский и Мариан Хырбу. Третье место, 100 тысяч рублей и копию кубка получили благовещенцы Денис и Виталий Смирновы из «Аквапласта». Челябинские мастера Алексей Бессолицын и первая на Урале женщина-сантехник с восьмилетним стажем Анна Махалева в число призеров не вошли, хоть и очень старались.

Призы победителям вручила известная фигуристка, телеведущая и певица Анна Семенович, она также исполнила для сантехников три своих хита – «Я за тобой», «Море» и «Хочешь?», а затем сфотографировалась с желающими.

-Чтобы прилететь к вам в Челябинск, мне пришлось сегодня встать в 7 утра, обычно в это время я только ложусь спать, но мне очень нравятся представители настоящей мужской профессии – сантехники, - заявила она.

По словам главного организатора конкурса Сергея Ермакова, эти соревнования не имеют аналогов и позволяют не только повысить престиж профессии сантехника, но способствуют росту профессионального мастерства и развитию благотворительности. С 2000 года в соревнованиях приняли участие свыше трех тысяч 800 сантехников из 78 регионов России. Поддержку конкурсу оказывают многие российские и зарубежные компании. В 2020 году в число участников команд предполагается впервые включить представителей средств массовой информации. Среднемесячная заработная плата квалифицированного слесаря-сантехника в России сегодня составляет от 30 до 100 тысяч рублей, но эта работа предполагает и большую ответственность.

- Я начинал свою трудовую деятельность слесарем, и по профессии – сантехник, - сообщил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергей Шаль. Сегодня в сфере жилищно-коммунального хозяйства Южного Урала более 40 тысяч человек. К сожалению, на работу сантехнических служб управляющих компаний поступает немало жалоб. Подобные конкурсы реально позволяют повысить качество работы слесарей-сантехников.