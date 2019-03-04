Анна Семенович найдет личного сантехника в Челябинске

Телеведущая и певица Анна Семенович 11 апреля посетит Челябинск, чтобы найти лучшего сантехника.

На своей странице в соцсети Анна опубликовала видео, в котором рассказала о недавнем ЧП, когда у певицы прорвало трубу на кухне, и в результате затопило всю квартиру: «Это был просто какой-то ужас. Теперь приходится делать ремонт».

Узнав, что в Челябинске проходит чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России», она пообещала лично прилететь на финал, чтобы найти своего лучшего сантехника.

«Только собралась устраивать кастинг на роль своего личного сантехника, а оказалось, что скоро в Челябинске будут выбирать лучшего сантехника страны», – написала в своем профиле певица.

Ранее организатор чемпионата Сергей Ермаков устроил в соцсетях опрос, где предлагалось выбрать хедлайнера чемпионата из трех кандидатур: Анна Семенович, Полина Гагарина и Вера Брежнева. Большинство подписчиков оказались правы, проголосовав за Анну.

Напомним, финал чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» пройдет 11 апреля в Челябинске. Как раз сейчас все участники, успешно прошедшие отборочные этапы в своих регионах, ждут оглашения списка финалистов. Это будет всего 10 команд, которые, по мнению членов жюри, показали себя лучше остальных.

Отборочные задания заключались в том, чтобы снять презентационное видео о своей профессии, установить сантехнику нуждающимся и провести обучающий мастер-класс для молодежи. В финале у участников проверят теоретические знания и предложат выполнить практическое задание на скорость. Команде-победителю достанется сумма в 300 тысяч рублей и чемпионский кубок.

Прямая трансляция финал чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» будет проходить на сайте www.день-сантехника.рф.