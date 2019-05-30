Магнитогорцев наградят за заслуги перед городом

Почетный знак «За заслуги перед городом Магнитогорском» будет вручен четырем известным горожанам. Такое решение приняли депутаты городского Собрания Магнитогорска.

Спикер Собрания Александр Морозов напомнил, что этот почётный знак учрежден 2012 году. С этого времени его получили 23 известных магнитогорца. Знаком награждаются граждане, особо отличившиеся в профессиональной и общественной сфере. А вручение по традиции происходит на торжественных мероприятиях.

В этом году на празднованиях по случаю 90-летия Магнитогорска почетный знак получит Заслуженный строитель России, изобретатель и рационализатор, бывший первый председатель городского Собрания Фаик Мухаметзянов.

Среди награжденных также Рауф Валеев - дважды «Мастер спорта СССР» по классической борьбе и по самбо, oтличник физической культуры и спорта, Заслуженный тренер России, отдавший 45 лет тренерской работе и воспитавший победителей нескольких Сурдлимпийских игр и Чемпионатов Европы.

Награду получит Александр Маструев – человек, работавший топ-менеджером Магнитогорского металлургического комбината, сделавший очень много для развития объектов социальной сферы, один из создателей социально ориентированной политики ММК и системы подготовки кадров предприятия.

Удостоен награды и Федор Булатов - полковник милиции, 40 лет прослуживший в правоохранительных органах. Будучи начальником УВД Магнитогорска, он внес большой личный вклад в сохранение безопасности жителей и стабильной обстановки в городе, воспитал целую плеяду руководителей правоохранительной системы уровня области и страны.