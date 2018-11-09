Магнитогорская молодежь объявила перезагрузку

Перед формированием нового созыва Общественная молодежная палата при городском Собрании Магнитогорска отчиталась о работе.

Палата существует уже девять лет. За два последние года она смогла охватить своими мероприятиями около 20 тысяч молодых людей.

Среди основных направлений работы - развитие молодёжного парламентаризма и волонтерства, патриотическое воспитание, пропаганда правовой и экологической культуры, приобщение к здоровому образу жизни, помощь нуждающимся, вовлечение молодёжи в культурную среду.

Молодым магнитогорцам полюбились такие проекты, как: Коридоры власти, Моя законотворческая инициатива, Школа молодого парламентария, экологические субботники и проект «СтопХлам», Уроки мужества, Территория Театра, Proчтение и другие.

Благодаря активному участию в форумах Весна, Утро, Территория смыслов на Клязьме, Таврида, Иволга, Евразия, магнитогорская молодежь выиграла гранты на 700 тысяч рублей.

Председатель Собрания Александр Морозов оценил работу «молодёжки»: «Мне нравится, что ребята на виду. К ним тянется молодежь. Они открыты, и все, кто хочет быть активным, участвовать в различных проектах, может всегда к ним присоединиться».

Следующие два года будет работать уже новый созыв молодежной палаты. Его составят 20 активистов в возрасте от 14 до 30 лет. Представители организаций: Молодая Гвардия Единой России, Волонтеры Победы, По зову сердца, Добрые дела, Союз молодых металлургов, городской Парламент школьников и других.

Первое организационное заседание молодых общественников пройдет в конце ноября. Ребята выберут председателя палаты и направления, которыми будут заниматься.