Магнитогорский сирота Сергей Антипин начал новую жизнь с похода в православный храм

Магнитогорский сирота Сергей Антипин, прославившийся на всю страну своим поступком, досрочно вышел на свободу из колонии №11 в Копейске и уехал в свой родной Магнитогорск. В настоящее время 24-летний бывший заключенный начал новую жизнь.

Первым делом после освобождения знаменитый сирота вселился в свою новую квартиру, которую он получил, находясь в южноуральской колонии. Ключи от заветных квадратных метров вручили ему члены Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области.

Когда Сергей вошел в новенькую квартиру, он продолжительное время не мог поверить в чудо – как так получилось, что он стал обладателем благоустроенной однокомнатной квартиры в новом доме. Он ходил в квартире и осматривал свое жилье.

«Изначально у меня был просто шок, - рассказал Сергей Антипин. – До конца не мог поверить в то, что мне теперь не придется скитаться по чердакам и подвалам. Что я могу приходить в свою квартиру и жить здесь. Потом первое ощущение прошло и появилось новое – надо начинать жизнь с чистого листа».

После чего, бывший осужденный побывал в Кафедральном Соборе Вознесения Христова, который находится в Магнитогорске. К нему в гости приехала знакомая девушка, и он захотел показать ей город.

«Мы с моей знакомой побывали в храме и поставили свечи во славу и за здравие всех, кто помогал мне обрести заветное жилье, - продолжил Сергей Антипин, - Я искренне благодарен всем, кто не остался равнодушным к моей судьбе. Надо продолжать жить».

Сейчас освободившийся парень восстанавливает все официальные документы, которые будут ему необходимы в дальнейшей жизни. Нашел Сергей Антипин и работу. Магнитогорец устроился на работу в газомонтажную компанию, которая занимается установкой в квартирах горожан газового оборудования. Парень он рукастый, и у него получается выполнять свои обязанности на ряду с опытными сотрудниками фирмы.

«В выходные вместе с коллегами пойдем на хоккейный матч. Наш местный «Металлург» будет принимать минское «Динамо», - улыбается Сергей Антипин. – Давно мечтал побывать на таком спортивном мероприятии».

Сергей пообещал, что будет продолжать учиться. Ранее у него такой возможности не было – скитания по чердакам не давали возможности заниматься учебой. Теперь ему ничего не мешает жить честно и по закону.

Ранее информационное агентство «Урал-пресс-информ» писало о том, что магнитогорский сирота Сергей Антипин пошел на преступление, устав скитаться по чердакам и подвала. Он получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре он вышел на свободу, имея в кармане ключи от новенькой квартиры.

Фото: Виктора Загвоздина и из личного архива Сергея Антипина