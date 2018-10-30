Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко уходит в отставку

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, занимавщий этот пост два года, уходит в отставку.

Эту информацию подтвердил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник в региональном правительстве.

По данным нашего источника, Евгений Савченко покинет министерское кресло послезавтра, первого ноября 2018 года (в этом день два года назад он и возглавил новое ведомство).

С первого ноября 2018 года министерством общественной безопасности, по данным нашего источника, будет руководить вице-губернатор Олег Климов. Напомним, на днях Законодательное собрание Челябинской области утвердило изменения в ряд региональных законов, введя должность «заместитель губернатора – министр». Именно ее и займет Олег Климов, совмещая должности заместителя главы региона и министра общественной безопасности.

Как уже сообщало агентство, генерал-лейтенант полиции, Евгений Савченко приступил к обязанностям министра общественной безопасности региона с первого ноября 2016 года. А до этого момента почти четыре месяца был советником губернатора.

Само ведомство было создано по распоряжению губернатора от 23 сентября 2016 года.

Официально свою работу министерство начало 1 января 2017 года. Курировал деятельность этого ведомства вице-губернатор Олег Климов.

Евгений Савченко написал на своей странице в соцсети, что на федеральной службе работал с 18 до 47 лет. «Крайние два года в качестве регионального государственного служащего пролетели как один день... Потому на вопрос: "Как дела? - всегда отвечал: - Живенько!», - пишет министр, видимо, уже подводя итоги работы в правительстве области. - Не скажу, что за два года расширил круг общения с некой знатью, но рад тому, что очень много общался с интересными людьми труда, которые помогли мне убедиться в том, что Земля живая, подвижная и ранимая».

Евгений Савченко отметил, что не занимался коллекционированием нужных связей, работая в областной администрации. «Гораздо интереснее в статусе регионального служащего открывать и внедрять новое и значимое для обеспечения безопасной жизнедеятельности человека», - делится министр своим представлением о данной работе. Он отмечает, что уже есть результаты проделанной работы, «но ещё очень многое требует больших трудозатрат во избежание беды и развития».

Справка.

Евгений Юрьевич Савченко родился 21 декабря 1969 года в Челябинске. Начал свою трудовую деятельность каменщиком в РСУ № 3 треста «Уралремстроймонтаж» Челябинска. После года работы ушел на службу. Служил в бригаде особого назначения внутренних войск РФ. Участвовал в боевых операциях в Закавказье. После службы заочно с отличием окончил Челябинский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

На госслужбу пришел в 1988 году. С августа 1990 года по май 1993 года проработал в налоговой инспекции Челябинской области. С1993 год по 2003 год - в органах налоговой полиции региона.

В 2003 году пришел на работу в управление ФСКН России по Челябинской области, с самого первого дня основания ведомства. Челябинское управление Госнаркоконтроля он возглавил с января 2011 года. В этой должности проработал до момента ликвидации ведомства – июля 2016 года. С 18 июля по 31 октября 2016 года - советник губернатора региона Бориса Дубровского. С 1 ноября 2016 года – возглавил новое министерство общественной безопасности области.

Женат, воспитывает пять дочерей.